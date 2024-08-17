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Первый матч в АПЛ Манчестер Сити проведет без Родри. Известна причина
Травма до сих пор дает о себе знать
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, кто будет отсутствовать в матче первого тура АПЛ против "Челси".
По данным Independent, в первом матче нового сезона пропустит полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Напомним, Родри получил травму в финале Евро.
"Никаких шансов. Я еще его не видел. Он чувствует себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировок", — заявил Гвардиола.
Напомним, матч "Челси" - "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 18 августа, начало - в 18:30.
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