Первый матч в АПЛ Манчестер Сити проведет без Родри. Известна причина

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, кто будет отсутствовать в матче первого тура АПЛ против "Челси".

По данным Independent, в первом матче нового сезона пропустит полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Напомним, Родри получил травму в финале Евро.

"Никаких шансов. Я еще его не видел. Он чувствует себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировок", — заявил Гвардиола.

Напомним, матч "Челси" - "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 18 августа, начало - в 18:30.