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Первый матч в АПЛ Манчестер Сити проведет без Родри. Известна причина

Англия

Травма до сих пор дает о себе знать

Первый матч в АПЛ Манчестер Сити проведет без Родри. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, кто будет отсутствовать в матче первого тура АПЛ против "Челси".

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По данным Independent, в первом матче нового сезона пропустит полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Напомним, Родри получил травму в финале Евро.

"Никаких шансов. Я еще его не видел. Он чувствует себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировок", — заявил Гвардиола.

Напомним, матч "Челси" - "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 18 августа, начало - в 18:30.

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Источник:
Independent
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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