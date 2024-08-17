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Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:0. Видео гола и обзор матча

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Манкунианцы вырвали победу в конце

Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" открыли для себя официальный сезон АПЛ матчем против "Фулхэма". Одержать победу удалось лишь в конце благодаря точному удару вышедшего со скамьи для запасных дебютанта Джошуа Зиркзе. Еще интересный момент случился под завершение поединка – Гарначо оформил "промах года".

"Манчестер Юнайтед" – "Фулхэм" 1:0

Гол: Зиркзе 87

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