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Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:0. Видео гола и обзор матча
Манкунианцы вырвали победу в конце
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" открыли для себя официальный сезон АПЛ матчем против "Фулхэма". Одержать победу удалось лишь в конце благодаря точному удару вышедшего со скамьи для запасных дебютанта Джошуа Зиркзе. Еще интересный момент случился под завершение поединка – Гарначо оформил "промах года".
"Манчестер Юнайтед" – "Фулхэм" 1:0
Гол: Зиркзе 87
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