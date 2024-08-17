Тренер Челси: Нужно двигаться шаг за шагом

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о задачах, которые он вместе с руководством поставил на этот сезон.

"Руководство клуба не просит меня выйти в Лигу чемпионов этого сезона. Также руководство клуба не требует от меня то, что нам нужно финишировать в первой четверке, руководство клуба сказало мне и команде, что нужно двигаться шаг за шагом. Главное добиться ощущения, что мы двигаемся в правильном направлении, вот наша цель", — сказал тренер "Челси".

Напомним, завтра состоится первая игра "Челси" в Английской Премьер-лиге, "пенсионеры" сыграют против "Манчестер Сити" в 18:30.