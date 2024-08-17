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Тренер Челси: Нужно двигаться шаг за шагом

Англия

Цели от лондонской команды

Тренер Челси: Нужно двигаться шаг за шагом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о задачах, которые он вместе с руководством поставил на этот сезон.

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"Руководство клуба не просит меня выйти в Лигу чемпионов этого сезона. Также руководство клуба не требует от меня то, что нам нужно финишировать в первой четверке, руководство клуба сказало мне и команде, что нужно двигаться шаг за шагом. Главное добиться ощущения, что мы двигаемся в правильном направлении, вот наша цель", — сказал тренер "Челси".

Напомним, завтра состоится первая игра "Челси" в Английской Премьер-лиге, "пенсионеры" сыграют против "Манчестер Сити" в 18:30.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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