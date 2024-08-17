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Тен Хаг: Неважно, Зиркзе нидерландец, англичанин, русский или южноамериканец. Он – игрок МЮ
И зачем их вспоминать?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал дебютный гол новичка команды Джошуа Зиркзе за манкунианцев.
“Неважно, нидерландец, англичанин, русский или южноамериканец. Он – игрок "Манчестер Юнайтед", и для нападающего очень хорошо выйти и забить свой первый гол.
У него есть некоторые качества, которых у нас не было, и он сразу это показал. Он очень хорош в связывании комбинаций, но он должен входить в штрафную, чтобы забивать голы. Это то, что он сделал сегодня”, – сказал тен Хаг.
Зиркзе пропустил дебютный матч сезона против "Манчестер Сити" в Суперкубке, но вчера вышел во втором тайме поединка первого тайма АПЛ с "Фулхэмом". Ему хватило 26 минут, чтобы отличиться в воротах “дачников”.
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