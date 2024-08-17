  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг: Неважно, Зиркзе нидерландец, англичанин, русский или южноамериканец. Он – игрок МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг: Неважно, Зиркзе нидерландец, англичанин, русский или южноамериканец. Он – игрок МЮ

Англия

И зачем их вспоминать?

Тен Хаг: Неважно, Зиркзе нидерландец, англичанин, русский или южноамериканец. Он – игрок МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал дебютный гол новичка команды Джошуа Зиркзе за манкунианцев.

“Неважно, нидерландец, англичанин, русский или южноамериканец. Он – игрок "Манчестер Юнайтед", и для нападающего очень хорошо выйти и забить свой первый гол.

У него есть некоторые качества, которых у нас не было, и он сразу это показал. Он очень хорош в связывании комбинаций, но он должен входить в штрафную, чтобы забивать голы. Это то, что он сделал сегодня”, – сказал тен Хаг.

Зиркзе пропустил дебютный матч сезона против "Манчестер Сити" в Суперкубке, но вчера вышел во втором тайме поединка первого тайма АПЛ с "Фулхэмом". Ему хватило 26 минут, чтобы отличиться в воротах “дачников”.

По теме
yellow-arrow
Вопреки слухам, с Зинченко в старте. Текстовый онлайн матча АПЛ Арсенал - Вулверхэмптон
yellow-arrow
Заба в старте. Текстовый онлайн матча АПЛ Ноттингем Форест - Борнмут
yellow-arrow
Новый сезон для Миколенко. Текстовый онлайн матча АПЛ Эвертон - Брайтон
Фулхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джошуа Зиркзе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkiv)
17.08.2024 в 16:05
Нащо згадувати так званих росіян? Хіба вони є цілком нормальними, як голландці, англійці чи південноафриканці?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Acsakal (Kharkiv)
17.08.2024 в 16:05
Нащо згадувати так званих росіян? Хіба вони є цілком нормальними, як голландці, англійці чи південноафриканці?
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.08.2024 в 15:44
Помилка природи - це поява катсапів... Втеча з Київської Русі злочинців, та їх змішування з болотними дикими племенами, а потім добавка в них ординської крові породили нелюдів - катсапів...Ще 100 років тому в Україні видали таку листівку: "м.о.скаль" - це не житель сосії. Це та п.а.д.люка, яка живе в Україні. І цій п.а.д.люці все не подобається: ні їжа, ні мова, ні наші вродливі жінки. Але ж і до сосії ця тварюка їхати не хоче ! Тому кожен українець повинен сказати м.р.азоті: Заткни свою пельку, м.у.рло. П.и.з...дуй на свої рашистські ресурси, якщо тобі в Україні щось не подобається.Ти - той в.а.тно-м.о.сковитський у.й.о.пок, який пишається своїм домашнім насиллям у сім'ї та кількістю фінгалів, які поставив малим дітям та жінці.А на власному дворі ти тихіший води та ніжчий трави, бо знаєш, що як спробуєш своє х.а.й.л.о відкрити, то одразу же зубів і позбавишся.Ватне катсапське б.и.д.ло - це найогидніша та найпідліша істота в світі. Хто з катсапів не вірить- подивіться в дзеркало.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости