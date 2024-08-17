Тен Хаг: Неважно, Зиркзе нидерландец, англичанин, русский или южноамериканец. Он – игрок МЮ

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал дебютный гол новичка команды Джошуа Зиркзе за манкунианцев.

“Неважно, нидерландец, англичанин, русский или южноамериканец. Он – игрок "Манчестер Юнайтед", и для нападающего очень хорошо выйти и забить свой первый гол.

У него есть некоторые качества, которых у нас не было, и он сразу это показал. Он очень хорош в связывании комбинаций, но он должен входить в штрафную, чтобы забивать голы. Это то, что он сделал сегодня”, – сказал тен Хаг.