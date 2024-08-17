АПЛ. Ипсвич Таун – Ливерпуль 0:2. Отложенная на второй тайм доминация

Эд Ширан недавно купил 1,5% акций своего любимого родного клуба и не смог упустить возможность посмотреть на первый за 22 года матч "Ипсвича" в рамках Английской Премьер-лиги. Болельщики на "Портмен Роуд" праздновали еще до начала стартового свистка и это логично, учитывая то, как они скучали по игре своей команды в элитном дивизионе.

Вот только соперником сегодня был "Ливерпуль" Арне Слота и испытание для "трактористов" было очень непростым. Дебюты в АПЛ двух главных тренеров (Слота и Маккенны) — это, бесспорно, волнительный момент, от того и на поле мы увидели такой нервный футбол.

В первом тайме подопечные Слота играли достаточно вертикально и не пытались придумывать какие-то тонкие комбинации, хотя и придумывать подобное было в теории не так просто, ведь организованность команды Кирана Маккенны в обороне бросалась в глаза. Недаром они пропустили всего 2 гола за 4 матча предсезонных сборов.

"Ипсвич" был лучшим на стандартах и во время контратак, не хватало только более уверенных действий от Омари Хатчинсона, который неоднократно выходил в неплохие атаки, но не смог их логично продолжить. А вот мерсисайдцев в первом тайме на поле почти не было, ну если мы говорим именно об атакующих действиях. Казалось, что организованность и четкость действий "трактористов" сегодня может сильно испортить настроение Салаху и компании.

Перед вторым таймом на поле вышел Ибраима Конате, ведь у Джаррелла Куанси обнаружили повреждение и эта замена позволила линии обороны "красных" подняться немного выше. Да, ребята Слота все еще играли достаточно вертикально, впрочем "Ипсвич" перестал успевать на перекрытие всех зон и когда давление только начало нарастать, они забили свой гол.

Резкая передача по флангу на Салаха, который сместился ближе к центру и отдал под набегание Диогу Жоти, а португалец спокойно решил эпизод в пользу своей команды. 0:1 и это кажется логичным, учитывая то, что мерсисайдцы очень активно начали вторую половину встречи.

Причем гости не собирались на этом останавливаться: еще одна острая атака после длинной передачи ван Дейка на Салаха, тот остановил круглого и сделал пас назад к Собослаю, который нашел передачей египтянина и тот четко завершил эпизод. Вопрос к Туанзебе, который не удержал офсайдную линию перед ударом. Организованность команды Маккенны на фоне такой активизации соперника куда-то исчезла, 0:2.

До конца матча хозяева так и не нашли хороших моментов для того, чтобы сравнять счет и выход на поле Смодича вместо Туанзебе также не помог что-то изменить. Это матч, за который "трактористам" не должно быть стыдно, просто соперник банально сильнее, по крайней мере во втором тайме, потому что в первом можно было подумать, что ребята Маккенны близки к успеху. Логичная победа фаворита и первые три балла для Арне Слота, новая эра после Клоппа начинается с победы.

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Ипсвич Таун" — "Ливерпуль" 0:2

Голы: Жота (60), Салах (65)

"Ипсвич Таун": Уолтон — Туанзебе (Смодич, 74), Вулфенден, Гривз, Дэвис — Луонго (Тейлор, 65), Морси — Бернс (Джонсон, 57), Чаплин (Гарнесс, 65), Хатчинсон — Дилеп (Аль-Хамади, 74)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд (Брэдли, 77), Куанса (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 79) — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Диас — Жота (Гакпо, 79)

Предупреждения: Вулфенден (6), Хатчинсон (13), Бернс (24) — Гакпо (90+5)