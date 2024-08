Матч Ноттингем - Борнмут прерывался из-за ужасной травмы Данилу

В матче 1-го тура АПЛ "Ноттингем" - "Борнмут" на 9-й минуте ужасную травму получил бразильский полузащитник хозяев Данилу.

Скорее всего, игрок травмировал голеностоп. Данилу неудачно приземлился на ногу, что привело к вывиху или перелому.

Nottingham Forest's Danilo was stretchered off after suffering a serious leg injury in the opening game of the season.



