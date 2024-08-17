АПЛ. Миколенко разгромили, команда Забарного спасается в концовке и драма на Сент-Джеймс Парк

Большинство украинских болельщиков не могли выбрать, какой именно матч смотреть: сразу три украинца в стартовых составах и все три игры начинаются одновременно. Впрочем, учитывая топ-статус лондонского "Арсенала", в основном все смотрели события на "Эмирейтс" и следили за Александро Зинченко. Впрочем, об этом матче есть отдельный отчет, мы же поговорим, что происходило в других матчах этого временного слота.

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

"Эвертон" — "Брайтон" 0:3

Голы: Митома (25), Уэлбек (56), Адингра (86)

"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Кин, Миколенко — Дукуре (Ндиайе, 63), Ирогбунам, Гейе — Харрисон (Холгейт, 85), Калверт-Льюин (Бету, 76), Макнил

"Брайтон": Стил — Уэлтман, ван Хеке, Данк (Уэбстер, 76), Хиншелвуд — Милнер (Гилмор, 82), Виффер — Минте, Педро (Сармиенто, 82), Митома (Аяри, 89) — Уэлбек

Предупреждения: Тарковски (77) — Милнер (31)

Удаление: Янг (66)

Новый сезон и новые надежды для команды Шона Дайча, которая в прошлом сезоне сохранила свое место в АПЛ, несмотря на снятие очков от лиги. И противостояли они крепкому "Брайтону", который пережил не лучший период с Роберто Де Дзерби в прошлом сезоне, завершили на 11-м месте и назначили 31-летнего Фабиана Гюрцелера.

Немец стал самым молодым тренером в истории АПЛ и вряд ли в ближайшее время такой рекорд будет побит. Впрочем сейчас не об этом, а именно о матче этих двух команд. Началась встреча с взаимных атак и хозяева даже выглядели острее в определенный момент, однако "чайки" ближе к середине первого тайма полностью забрали себе инициативу и уже не отпускали ее до финального свистка.

Сразу хочется отметить, что это был не лучший матч для Виталия Миколенко. И нет, дело не в пропущенном первом голе, передача на который прошла из-под украинца, речь в целом о действиях в матче. Не всегда был виноват он, но зона на фланге обороны периодически пустовала. Дуэли один в один он почти не выигрывал, в целом он может гораздо лучше, мы все это прекрасно знаем.

Возвращаясь к матчу, то первый гол был забит действительно из-под Виталия, он проиграл свою дуэль новичку "чаек" Якуби Минте и тот точно прострелил вдоль ворот на Митому. Во второй половине встречи команда Гюрцелера только увеличила свое преимущество, когда после ошибки от Идриссы Гейе в центре поля пошла контратака и точный удар Дани Уэлбека решил эпизод в пользу "чаек". Не то, чтобы у "ирисок" не было вообще никаких шансов отыграться, однако когда они пропустили второй, то сложилось впечатление, что сами разуверились в себе, особенно это впечатление обострилось после удаления Эшли Янга, который сознательно срывал выход Митомы и получил прямую красную карточку. Именно после этого "Брайтон" забил еще один чистый и один незасчитанный голы. Под конец все это стало выглядеть как издевательство.

Справедливая и стильная победа дебютанта АПЛ Фабиана Гюрцелера, его можно лишь поздравить, а "Эвертону" придется делать неприятную работу над ошибками, провалов было слишком много.

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Борнмут" 1:1

Голы: Вуд (23) — Семеньо (86)

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Боли, Мурильо, Айна (Тоффоло, 54) — Сангаре, Данилу (Йейтс, 15) — Эланга, (Родригес, 54) Гиббз-Уайт, Гадсон-Одои (Андерсон, 73) — Вуд (Авонии, 72)

"Борнмут": Нето — Смит (Араухо, 63), Забарный, Гейсен, Керкез — Скотт (Кристи, 63), Кук (Биллинг, 84) — Уаттара (Джеббисон, 69), Тавернье, Синистерра (Клюйверт, 64) — Семеньо

Предупреждения: Уильямс (49) — Кук (45+12), Керкез (48), Клюйверт (90)

Еще один украинец, который начал свой сезон в Премьер-лиге — это Илья Забарный, впрочем и ему не удалось одержать победу в выездном матче против "Ноттингем Форест". Оказалось, что прагматичный Нуну Эшпириту Санту имел особый план на эту игру и нужно было лишь убийственно использовать свои моменты, закрыв пространство сзади.

С этой задачей его подопечные прекрасно справились. Крис Вуд забил единственный и победный гол еще в первом тайме, а сравнять счет "вишням" долгое время не позволяли, засушивать и удерживать преимущество "лесники" под руководством Санту всегда умели.

Тем не менее, на последних минутах свой момент нашел Антуан Семеньо, именно его точный удар сравнял счет и позволил команде по крайней мере избежать поражения. Впрочем, неудачное начало нового сезона и Ираолы и его команды, фиксируем это в голове и будем смотреть, как коллектив будет реагировать на это во втором туре.

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ньюкасл" — "Саутгемптон" 1:0

Гол: Жоэлинтон (45)

"Ньюкасл": Поуп — Лирваменто, Шер, Берн, Холл (Келли, 70) — Лонгстафф, Гимараес, Жоэлинтон — Мерфи (Крафт, 30), Исак, Гордон (Барнс, 70)

"Саутгемптон": Маккарти — Гарвуд-Беллис, Беднарек (Амо-Амея, 81), Стивенс — Сугавара (Эдози, 46), Смоллбоун, Даунс, Арибо (Диблинг, 71), Уокер-Питерс (Алькарас, 81) — Армстронг, Бреретон Диас (Арчер, 71)

Предупреждения: Холл (9), Берн (74) — Бреретон Диас (28), Стивенс (45+3), Гарвуд-Беллис (73), Эдози (90+4)

Удаление: Шер (28)

Это был матч контрастов. Новичок Премьер-лиги этого сезона, "Саутгемптон", приехал в гости к очень крепкому "Ньюкаслу". Казалось, что фаворит этой встречи очевиден, но подопечные Рассела Мартина удивили.

Быстро, с прессингом и постоянным давлением на соперника, "святые" просто заставили "Ньюкасл" ошибаться. Наверное, команда Эдди Гау не была готова к такому повороту событий. Казалось, что гол гостей - лишь вопрос времени. А когда в середине первого тайма удалили с поля Фабиана Шера прямой красной, то сомнений не оставалось вообще.

Но, зато забил именно "Ньюкасл", находясь в меньшинстве. Подарил этот гол "сорокам" голкипер соперника Алекс Маккарти. Как оказалось, это был поворотный момент всего матча, ведь хозяева могли полностью уверенно опуститься в оборону и играть на контратаках, не думая о том, что нужно забивать, а "Саутгемптон" так и не оправился от такого шока.

Вряд ли такой результат назовешь справедливым, но победа "Ньюкаслу" с минимальным счетом. Команду Мартина даже жаль, уж слишком интересно они выглядели, чтобы вот так проигрывать.