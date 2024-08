АПЛ. Арсенал – Вулверхэмптон 2:0. Канониры начинают сезон с доминации

Английская Премьер-лига, первый тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

“Арсенал” уже привык в последних нескольких матчах против “Вулверхэмптона” доминировать на поле, однако не реализовывать много моментов. Особенно "канониры" преобладают обычно до перерыва. На этот раз произошло все четко по тому же сценарию.

В первом тайме хозяева прописались у чужой штрафной. На 15 минуте удар Хаверца заблокировали, а выстрел Сака (пусть возможно и из офсайда) потянул Са. Впоследствии португалец остановил еще одну атаку вышеупомянутого дуэта: бил также Букайо метров с 11-12, и также проиграл эту дуэль вратарю.

В середине тайма “волки” попытались что-то создать у чужих ворот, а Родриго Гомеш после смещения с фланга не решил, что делать дальше. Не пробил, и не отдал пас – мяч полетел выше ворот.

И практически сразу "Арсенал" все-таки отличился. От стандарта гости отбились, но во второй волне атаки Сака подал в штрафную – там точно головой сыграл Хаверц, опередив голкипера.

