АПЛ. Арсенал – Вулверхэмптон 2:0. Канониры начинают сезон с доминации

Английская Премьер-лига, первый тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

“Арсенал” уже привык в последних нескольких матчах против “Вулверхэмптона” доминировать на поле, однако не реализовывать много моментов. Особенно "канониры" преобладают обычно до перерыва. На этот раз произошло все четко по тому же сценарию.

В первом тайме хозяева прописались у чужой штрафной. На 15 минуте удар Хаверца заблокировали, а выстрел Сака (пусть возможно и из офсайда) потянул Са. Впоследствии португалец остановил еще одну атаку вышеупомянутого дуэта: бил также Букайо метров с 11-12, и также проиграл эту дуэль вратарю.

В середине тайма “волки” попытались что-то создать у чужих ворот, а Родриго Гомеш после смещения с фланга не решил, что делать дальше. Не пробил, и не отдал пас – мяч полетел выше ворот.

И практически сразу "Арсенал" все-таки отличился. От стандарта гости отбились, но во второй волне атаки Сака подал в штрафную – там точно головой сыграл Хаверц, опередив голкипера.

Kai Havertz gets @Arsenal's first goal of the new season!



How good was that Bukayo Saka assist? ????#ARSWOL | #TheKickOff pic.twitter.com/n4nnmVzsCB — Premier League (@premierleague) August 17, 2024

Дальше несколько моментов создали и гости. Бельгард с дальней дистанции пробил выше цели, а на 36 минуте даже Рая вступал в игру – тянул удар головой от Ларсена.

Под конец тайма в опасном эпизоде ​​принял участие Зинченко. Он отдал передачу на Райса, тот продолжил в направлении Мартинелли – бразилец пробил из пределов штрафной. Выше ворот. На старте второго тайма уже сам Мартинелли положил круглого под удар Хаверцу, но Кай и близко не попал по воротам.

На 59-й минуте после прострела Зинченко защитник неудачно выбил мяч в подкате. Партей этим воспользовался, но совсем чуть-чуть не попал в угол. Впоследствии оба голкипера по разу вступили в игру, а на 74 минуте была поставлена ​​практически точка в этой встрече.

Теперь Хаверц в свой актив записал еще и ассист. Но здесь большинство работы проделал автор гола Сака. Букайо накрутил оппонента и пробил без шансов Са.

"Вулверхэмптон" ответил только на последней минуте компенсированного времени. После навеса Куньи пробил Сарабия – Рая не без проблем справился с этой задачей.

Большое преимущество было у "Арсенала" на бумаге, практически такое же и оно оказалось в реальности. Слишком велик разрыв между возможностями команд. Но "волки" кое-где организацией игры действительно выгрызали моменты. Однако все 90 минут так тяжело играть. “Канониры” заслуженно побеждают, а Зинченко становится единственным за сегодня украинцем, команда которого не пропустила в АПЛ.

"Арсенал" – "Вулверхэмптон" 2:0

Голы: Хаверц 25, Сака 74

Арсенал: Рая – Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Тимбер 74) – Эдегор, Партей, Райс (Жезус 85) – Сака (Троссард 80), Хаверц, Мартинелли

Вулверхэмптон: Са – Догерти, Москера, Тоти – Р. Гомеш (Поденсе 76), Ж. Гомеш (Сарабия 84), Лемина, Бельгард (Кунья 57), Аит-Нури (Доусон 84) – Хван, Ларсен (Шикинью 84)

Предупреждения: Сака 60, Жезус 88 – Ж. Гомеш 23, Тоти 38