АПЛ. Вест Хэм – Астон Вилла 1:2. Унаи Эмери приветствует Лопетеги в Англии без хлеба и соли

Первый тур Английской Премьер-лиги подарил нам противостояние двух испанских специалистов. Один из них только дебютирует в английском футболе и призван в команду для того, чтобы вывести ее на новый уровень, это Хулен Лопетеги. А другой - уже опытный боец в Англии, который в прошлом сезоне вывел свою команду в Лигу Чемпионов - это Унаи Эмери.

Сама вывеска манила фигурами главных тренеров, также было интересно посмотреть и на новичков, которые были подписаны этим летом, однако в стартовом составе мы увидели только Амаду Онана у "Астон Виллы" и Макса Килмана с Гвидо Родригесом у "Вест Хэма".

Как оказалось, бывшему полузащитнику "Эвертона" понадобилось всего 4 минуты, чтобы забить свой первый гол в новом клубе. Активный старт от команды Эмери позволил ей заработать угловой: подача от одного бельгийца Тилеманса на другого бельгийца Онана и имеем гол благодаря удару головой. 0:1.

Причем бирмингемцы не остановились после того, как открыли счет. Морган Роджерс и Грэм Бэйли имели хорошие моменты, но в первом случае спас Ареола, а во втором - стойка его ворот. Казалось, что "Вест Хэм" настолько сырой, что банально не готов к таким скоростям и натиску и их разгром сегодня - это лишь вопрос времени.

Однако ближе к концу первого тайма все изменилось. Легкий перехват инициативы от "молотобойцев" позволил им заработать пенальти, Кэш фолил против Соучека. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Лукас Пакета и 1:1. Именно с того момента мы увидели спокойную игру со взаимными атаками, которым кое-где не хватало решающего удара. Но хозяева успокоили "Виллу" и саму игру, что позволило им хотя бы переосмыслить все то, что произошло и плавно двигаться дальше.

Вторая половина встречи была похожа по стилю: команды осторожно атаковали, не открывали зоны и не собирались рисковать. Чувствовалось, что цена ошибки слишком высока при ничейном счете.

Интересно, что очень слабо показал себя Олли Уоткинс, от которого мы практически не видели какой-то опасности, а когда и видели, то он как-то со страхом в глазах и неуверенностью в ногах пытался сыграть максимально осторожно. На 62-й минуте его замены Джон Дуран, которого еще месяц назад пытался подписать "Челси" за несколько десятков миллионов фунтов.

Как оказалось, этот выход на поле был решающим. На 79-й минуте длинная передача на правый фланг на Иана Маатсена, который в касание отдал на Джейкоба Рэмзи, тот продолжил вдоль штрафной на свободного Дурана: удар в касание и "вилланы" снова впереди! 1:2!

В концовке наставник "молотобойцев" пошел на откровенную авантюру в своих попытках сравнять счет, выпустив Ингза вместо опорника, но безуспешно, сегодня многое решили мелкие детали, которыми лучше руководил Унаи Эмери и его команда. Хотя лондонцы смогут вспомнить момент у Фюллькрюга, а затем и у Соучека на последних секундах. Они действительно могли сравнять, но было бы это справедливо? Непростая победа для "Виллы" и первый блин в АПЛ для Лопетеги, очевидно, комом.

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Вест Хэм" — "Астон Вилла" 1:2

Голы: Пакета (37, с пенальти) — Онана (4), Дуран (79)

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал (Тодибо, 85), Килман, Мавропанос, Эмерсон — Соучек, Родригес (Ингз, 85) — Боуэн (Саммервилл, 73), Кудус, Пакета (Уорд-Прауз, 73) — Антонио (Фюллькрюг, 73)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Неделькович, 82), Конса, Торрес, Динь (Маатсен, 74) — Онана, Тилеманс - Бэйли (Филоджен, 74), Роджерс, Макгинн (Рэмзи, 62) — Уоткинс (Дуран, 62)

Предупреждения: Пакета (31) — Бэйли (8), Филоджен (90)