Челси – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Новый наставник "Челси" Энцо Мареска никогда не скрывал, что многие основные принципы своего стиля футбола он позаимствовал у Пепа Гвардиолы, с которым работал в "Манчестер Сити".

Теперь итальянец получил отличный шанс показать, насколько он был умелым студентом и насколько хорошо перенял главные принципы. С другой стороны, будет ли это настоящей проверкой, если Мареска только-только возглавил команду и еще не успел как следует отточить свой футбол с новыми футболистами?

В любом случае, Пеп Гвардиола готов принимать экзамен уже в первом туре АПЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 августа.

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