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Челси – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ученик против своего учителя

Челси – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый наставник "Челси" Энцо Мареска никогда не скрывал, что многие основные принципы своего стиля футбола он позаимствовал у Пепа Гвардиолы, с которым работал в "Манчестер Сити".

Теперь итальянец получил отличный шанс показать, насколько он был умелым студентом и насколько хорошо перенял главные принципы. С другой стороны, будет ли это настоящей проверкой, если Мареска только-только возглавил команду и еще не успел как следует отточить свой футбол с новыми футболистами?

В любом случае, Пеп Гвардиола готов принимать экзамен уже в первом туре АПЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 августа.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Манчестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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