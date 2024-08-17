Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ученик против своего учителя
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый наставник "Челси" Энцо Мареска никогда не скрывал, что многие основные принципы своего стиля футбола он позаимствовал у Пепа Гвардиолы, с которым работал в "Манчестер Сити".
Теперь итальянец получил отличный шанс показать, насколько он был умелым студентом и насколько хорошо перенял главные принципы. С другой стороны, будет ли это настоящей проверкой, если Мареска только-только возглавил команду и еще не успел как следует отточить свой футбол с новыми футболистами?
В любом случае, Пеп Гвардиола готов принимать экзамен уже в первом туре АПЛ.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 августа.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- УПЛ. Карпаты – Динамо 1:3. Такой футбол нам нужен
- Карпаты - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Билодид показала поклонникам шикарные фото с побережья океана
- Цыганков лично отказал клубу АПЛ: ему комфортно в Жироне – источник
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Полесье - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ