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Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Непростое начало сезона для Михаила Мудрика

Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После того, как лондонский "Челси" оформил трансфер португальского вингера Педру Нету, в прессе появилось все больше и больше сомнений по поводу того, что Мудрик будет получать достаточно игрового времени в команде Энцо Марески.

Но сам тренер заверил, что рассчитывает на украинца. Рассчитываем на него и мы. Интересно, выйдет ли Михаил в стартовом составе на первый матч сезона, который на бумаге обещает быть одним из самых тяжелых испытаний для "синих" в этом году.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 августа.

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Английская Премьер-лига. 1 тур.

18 августа. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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