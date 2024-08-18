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Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Непростое начало сезона для Михаила Мудрика
Getty Images / Global Images Ukraine
После того, как лондонский "Челси" оформил трансфер португальского вингера Педру Нету, в прессе появилось все больше и больше сомнений по поводу того, что Мудрик будет получать достаточно игрового времени в команде Энцо Марески.
Но сам тренер заверил, что рассчитывает на украинца. Рассчитываем на него и мы. Интересно, выйдет ли Михаил в стартовом составе на первый матч сезона, который на бумаге обещает быть одним из самых тяжелых испытаний для "синих" в этом году.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 августа.
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Английская Премьер-лига. 1 тур.
18 августа. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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