Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После того, как лондонский "Челси" оформил трансфер португальского вингера Педру Нету, в прессе появилось все больше и больше сомнений по поводу того, что Мудрик будет получать достаточно игрового времени в команде Энцо Марески.

Но сам тренер заверил, что рассчитывает на украинца. Рассчитываем на него и мы. Интересно, выйдет ли Михаил в стартовом составе на первый матч сезона, который на бумаге обещает быть одним из самых тяжелых испытаний для "синих" в этом году.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 августа.

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Английская Премьер-лига. 1 тур.

18 августа. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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