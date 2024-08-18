Челси – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.08.2024

Английская Премьер-лига, первый тур

18 августа, 18:30. "Стемфорд Бридж" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Челсі - Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

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Прошлогодние конкуренты "Сити" за чемпионство "Арсенал" и "Ливерпуль" выиграли свои стартовые матчи АПЛ в этом сезоне. Теперь собственный путь к титулу начинает действующий чемпион. В соперниках – "Челси", состав которого является третьим самым дорогим в лиге. Но этот факт пока не делает “пенсионеров” претендентом на пальму первенства.

Новости Челси

Многие критики в свой адрес услышал новоиспеченный главный тренер лондонцев Энцо Мареска. Это и логично, потому что большинство болельщиков думают о результате – это для них наиболее важный компонент в футболе. А позитива в спаррингах было мало. "Челси" провел шесть матчей (без учета тех, что за закрытыми дверями) и победил только один раз – у мексиканского "Клуба Америка". Не густо.

Но это именно тот случай, когда результат – не самый важный фактор. Мареска использовал спарринги для экспериментов. Тот же Мудрик неоднократно играл справа в атаке или постоянно итальянский наставник давал футболистам только по тайму, меняя рисунок игры после перерыва. Но все же факт является фактом: 13 пропущенных голов при 10 забитых за шесть товарищеских матчей.

Кадры хозяев

"Челси" без трансферов под руководством Боэли – не "Челси". Сначала о потерях: команду покинуло семь игроков (три свободных агента и еще четыре – за деньги). Но только Тьяго Силва регулярно играл в прошлом сезоне. "Пенсионеры" пригласили девять новых футболистов, и только один из них был свободным агентом (Адарабиойо). За остальных заплатили 189 миллионов евро при заработке в 103 млн.

Новости Манчестер Сити

У "горожан" ситуация со спаррингами не лучше. Они также уступили "Селтику", кроме этого проиграли "Милану" и "Барселоне" (каталонцам – по пенальти). С позитивв – то, что забивали минимум дважды в каждом из этих матчей. А единственная победа была над “Челси” со счетом 4:2. Свои два гола "пенсионеры" забили после того, как пропустили четыре. Большая разница была между командами.

Также "Сити" уже начал официальный сезон. Подопечные Гвардиолы сыграли в поединке за Суперкубок Англии. И впервые с 2019 его выиграли. "Манчестер Юнайтед" забил на 82 минуте, через семь минут Силва спас "горожан", а дальше все решилось в серии пенальти. В общем, была равная игра. Начинать сезон не в идеальных кондициях – это норма для горожан.

Кадры гостей

Пока "горожане" оформили не слишком много трансферов в обе стороны: на вход и выход. "Сити" продали четырех футболистов на 112 миллионов евро, еще двоих отправили в аренду. В том числе одного из ключевых игроков в прошлом сезоне – Хулиана Альвареса. А вот купили только одного игрока – Савиньо. Впереди клубу еще предстоит работа на трансферном рынке.

Последние пять матчей Челси и Манчестер Сити

Последние пять личных встреч хозяев

11.08. Челси – Интер 1:1 (ТМ)

07.08. Реал – Челси 2:1 (ТМ)

03.08. Манчестер Сити – Челси 4:2 (ТМ)

01.08. Челси – Клуб Америка 3:0 (ТМ)

27.07. Челси – Селтик 1:4 (ТМ)

Последние пять личных встреч гостей

10.08. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 7:6) (Суперкубок Англии)

03.08. Манчестер Сити – Челси 4:2 (ТМ)

31.07. Манчестер Сити – Барселона 2:2 (пен. 1:4) (ТМ)

28.07. Манчестер Сити – Милан 2:3 (ТМ)

24.07. Манчестер Сити – Селтик 3:4 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

03.08.24. Манчестер Сити – Челси 4:2 (ТМ)

20.04.24. Манчестер Сити – Челси 1:0 (Кубок Англии)

17.02.24. Манчестер Сити – Челси 1:1 (АПЛ)

12.11.23. Челси – Манчестер Сити 4:4 (АПЛ)

21.05.23. Манчестер Сити – Челси 1:0 (АПЛ)

Челси – Манчестер Сити: ориентировочные составы

У "горожан" двое футболистов были травмированы: не сыграет сегодня Бобб и Родри. А вот у Челси лазарет пуст. Однако пока "пенсионеры" будут играть без Галлахера – его трансфер в другой клуб готовится.

"Челси": Санчес – Густо, Фофана, Бадьяшиль, Кукурелья – Энцо, Лавия – Мудрик, Нкунку, Палмер – Джексон.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Волкер, Аканджи, Диаш, Гвардиол – Нунес, Ковачич – Б. Силва, де Брюйне, Доку – Холанд.

Ставки и коэффициенты на матч Челси – Манчестер Сити

Прогноз матча Челси – Манчестер Сити от UA-Футбол

У "горожан" есть небольшое преимущество: они уже сыграли официальный матч, пусть и Суперкубок Англии не все воспринимают всерьез. "Челси" снова находится на очередном этапе перестройки. Поэтому даже если МС сейчас не в лучших кондициях и с определенными потерями ключевых игроков, “пенсионеры” все равно уступают в качестве. Прогноз: Победа "Манчестер Сити".