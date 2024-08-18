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Лестер – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Лисы" возвращаются в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Любители английского футбола заждались возвращения "Лестера", хотя их не было в высшем дивизионе всего 1 год. Работа Энцо Марески и хороший состав помогли им вернуться.
Теперь Стив Купер должен обеспечить клубу выживание. В первом туре сразу непростое испытание против "Тоттенхэма", зато они будут играть у себя дома. Посмотрим, что из этого получится.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 19 августа.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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