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Лестер – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

"Лисы" возвращаются в АПЛ

Лестер – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Любители английского футбола заждались возвращения "Лестера", хотя их не было в высшем дивизионе всего 1 год. Работа Энцо Марески и хороший состав помогли им вернуться.

Теперь Стив Купер должен обеспечить клубу выживание. В первом туре сразу непростое испытание против "Тоттенхэма", зато они будут играть у себя дома. Посмотрим, что из этого получится.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 19 августа.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Лестер Сити" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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