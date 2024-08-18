Лестер – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Любители английского футбола заждались возвращения "Лестера", хотя их не было в высшем дивизионе всего 1 год. Работа Энцо Марески и хороший состав помогли им вернуться.

Теперь Стив Купер должен обеспечить клубу выживание. В первом туре сразу непростое испытание против "Тоттенхэма", зато они будут играть у себя дома. Посмотрим, что из этого получится.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 19 августа.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Лестер Сити" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

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