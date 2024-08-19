Лестер – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сразу после того, как "Лестер" вылетел из АПЛ в позапрошлом сезоне, клуб покинул Джеймс Маддисон, который был едва ли не лидером той команды. Он перебрался в "Тоттенхэм", где продолжает процветать под руководством Анхе Постекоглу.

Теперь ему впервые придется сыграть против своей бывшей команды, что придает этой встрече особый шарм.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 19 августа.

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Английская Премьер-лига. 1 тур.

19 августа. 22:00. Лестер. "Кинг Пауэр Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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