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Лестер – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Особенный матч для Джеймса Маддисона

Лестер – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сразу после того, как "Лестер" вылетел из АПЛ в позапрошлом сезоне, клуб покинул Джеймс Маддисон, который был едва ли не лидером той команды. Он перебрался в "Тоттенхэм", где продолжает процветать под руководством Анхе Постекоглу.

Теперь ему впервые придется сыграть против своей бывшей команды, что придает этой встрече особый шарм.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 19 августа.

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Английская Премьер-лига. 1 тур.

19 августа. 22:00. Лестер. "Кинг Пауэр Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Лестер" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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