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Лестер – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Особенный матч для Джеймса Маддисона
Getty Images / Global Images Ukraine
Сразу после того, как "Лестер" вылетел из АПЛ в позапрошлом сезоне, клуб покинул Джеймс Маддисон, который был едва ли не лидером той команды. Он перебрался в "Тоттенхэм", где продолжает процветать под руководством Анхе Постекоглу.
Теперь ему впервые придется сыграть против своей бывшей команды, что придает этой встрече особый шарм.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 19 августа.
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Английская Премьер-лига. 1 тур.
19 августа. 22:00. Лестер. "Кинг Пауэр Стэдиум"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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