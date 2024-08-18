Стерлинг в Ювентусе, Кьеза в Челси. Чего не хватило для сделки?

"Челси" хотел обменять Рахима Стерлинга на вингера "Ювентуса" Федерико Кьезу, но из-за разницы в стоимости и зарплатах игроков обмен не состоялся.

По имеющейся информации, представители "Челси" и "Ювентуса" несколько раз встречались для обсуждения обмена между этими двумя футболистами, но не пришли к согласию из-за отличий в стоимости игроков и их зарплат. Отмечается, что оклад Стерлинга в два раза превышает заработок Кьезы.

Напомним, в прошлом сезоне Рахим Стерлинг сыграл 43 матча, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач. Федерико Кьеза провел 37 игр в прошлом сезоне, забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи.