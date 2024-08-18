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Стерлинг в Ювентусе, Кьеза в Челси. Чего не хватило для сделки?
Дело в зарплатах игроков
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Челси" хотел обменять Рахима Стерлинга на вингера "Ювентуса" Федерико Кьезу, но из-за разницы в стоимости и зарплатах игроков обмен не состоялся.
По имеющейся информации, представители "Челси" и "Ювентуса" несколько раз встречались для обсуждения обмена между этими двумя футболистами, но не пришли к согласию из-за отличий в стоимости игроков и их зарплат. Отмечается, что оклад Стерлинга в два раза превышает заработок Кьезы.
Напомним, в прошлом сезоне Рахим Стерлинг сыграл 43 матча, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач. Федерико Кьеза провел 37 игр в прошлом сезоне, забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи.
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