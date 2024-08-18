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Гвардиола: Сейчас у меня нет мотивации выиграть Премьер-лигу еще раз

Англия
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Наставник Ман Сити – о начале сезона в АПЛ

Гвардиола: Сейчас у меня нет мотивации выиграть Премьер-лигу еще раз

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, что ожидает от сезона 2024/25 в Английской Премьер-лиге.

"Люди говорят, что мы фавориты, но когда сезон начнется, то нашей целью является быть в топ-4, а не выиграть трофей. Каждый сезон становится все сложнее и сложнее, если чуть-чуть отстанешь, то вылетишь из гонки. Это реальность, которую я ощутил с первого сезона здесь. Мы выиграли Премьер-лигу в 6 моих сезонах из 7. Но сейчас начинаем с нуля. Нужно набрать 114 очков.

Все хотят нас обыграть – это нормально. Мы всегда можем стать лучше. Сейчас у меня нет мотивации выиграть Премьер-лигу еще раз. Она придет в последний месяц", – сказал Гвардиола.

Напомним, сегодня команда Гвардиолы сыграет с "Челси" в 18:30.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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