Главный тренер Арсенала - о возможном чемпионстве: Придется ежедневно демонстрировать контроль

Вчера в рамках 1-го тура АПЛ "Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 1:0. Главный тренер "Арсенала" прокомментировал победу команды:

В самом начале матча мы действовали очень агрессивно. Мы создали много моментов. Возможно, нам стоило забить два или три гола, и игра была бы немного другой.

В начале второго тайма мы немного небрежно играли, перестали контролировать игру, но быстро вернулись. Мы забили два гола, сыграли "на ноль", победили - дело сделано.

Также Артета поделился своими мыслями относительно победы в чемпионате Англии

Чтобы сделать шаг и стать чемпионом Англии в этом сезоне, нам придется ежедневно демонстрировать контроль в нашей игре и достигать желаемых результатов.