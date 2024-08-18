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Главный тренер Арсенала - о возможном чемпионстве: Придется ежедневно демонстрировать контроль

Англия
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Прокомментировал игру и упомянул чемпионство

Главный тренер Арсенала - о возможном чемпионстве: Придется ежедневно демонстрировать контроль

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера в рамках 1-го тура АПЛ "Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 1:0. Главный тренер "Арсенала" прокомментировал победу команды:

В самом начале матча мы действовали очень агрессивно. Мы создали много моментов. Возможно, нам стоило забить два или три гола, и игра была бы немного другой.

В начале второго тайма мы немного небрежно играли, перестали контролировать игру, но быстро вернулись. Мы забили два гола, сыграли "на ноль", победили - дело сделано.

Также Артета поделился своими мыслями относительно победы в чемпионате Англии

Чтобы сделать шаг и стать чемпионом Англии в этом сезоне, нам придется ежедневно демонстрировать контроль в нашей игре и достигать желаемых результатов.

Напомним, в следующем туре "Арсенал" встретится с "Астон Виллом". Матч состоится 24 августа.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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