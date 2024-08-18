Владислав Крапивцов может перейти в Челси или Саутгемптон

Украинский 19-летний голкипер Владислав Краповцов может перейти в "Челси" или "Саутгемптон".

По информации источника, "Челси" предлагает Владиславу место в команде U-23, а "Саутгемптон" - статус третьего вратаря первой команды. Отмечается, что сам Краповцов склоняется к переезду в Лондон. Однако есть одна проблема - пока его агенты не могут оформить выезд из Украины.

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Напомним, Владислав Краповцов выступал за юношескую команду "Днепра-1". Он сыграл в 25 матчах в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.