Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владислав Крапивцов может перейти в Челси или Саутгемптон
Украинский голкипер может оказаться на Туманном Альбионе
Фото: Instagram
Украинский 19-летний голкипер Владислав Краповцов может перейти в "Челси" или "Саутгемптон".
По информации источника, "Челси" предлагает Владиславу место в команде U-23, а "Саутгемптон" - статус третьего вратаря первой команды. Отмечается, что сам Краповцов склоняется к переезду в Лондон. Однако есть одна проблема - пока его агенты не могут оформить выезд из Украины.
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, Владислав Краповцов выступал за юношескую команду "Днепра-1". Он сыграл в 25 матчах в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.
Популярное сейчас
- На матч Кривбасс – Бетис назначен арбитр, недавно работавший в Москве. Криворожцы обратились в УЕФА
- Реал тренировался с двумя украинскими голкиперами: Волошин присоединился к Лунину - ВИДЕО
- Камбэк Динамо, Левандовский спасает дебют Флика в Барсе и успешный старт Зинченко в АПЛ. Главные новости за 17 августа
- Цыганков лично отказал клубу АПЛ: ему комфортно в Жироне – источник
- Динамо Киев интересуется казахстанским защитником, выступающим в турецком Бешикташе
- Фабрицио Романо подтвердил переход бывшего игрока Шахтера в Наполи