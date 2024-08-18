Лидер Брентфорда пропустит первый тур АПЛ из-за потенциального трансфера: тренеры решили оставить его вне заявки

Лидер "Брентфорда" Айвен Тони не попал в заявку на матч первого тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Фабрицио Романо заявил, что Аль-Ахли из Саудовской Аравии работает над его трансфером. Также заинтересованы и другие клубы.

Главный тренер пчел Томас Франк в комментарии Sky рассказал, почему принял такое решение.

“Определенные процессы происходят вокруг Айвена Тони, поэтому мы решили не вовлекать его в состав. Интерес есть, еще ничего не согласовано, но процессы идут”, – сказал датчанин.

Добавим, что Егор Ярмолюк попал в заявку, но начнет встречу на скамейке для запасных.

Старт поединка запланирован на 16:00.