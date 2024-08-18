  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лидер Брентфорда пропустит первый тур АПЛ из-за потенциального трансфера: тренеры решили оставить его вне заявки
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Брентфорда пропустит первый тур АПЛ из-за потенциального трансфера: тренеры решили оставить его вне заявки

Англия

Пока все не очень ясно

Лидер Брентфорда пропустит первый тур АПЛ из-за потенциального трансфера: тренеры решили оставить его вне заявки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер "Брентфорда" Айвен Тони не попал в заявку на матч первого тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Фабрицио Романо заявил, что Аль-Ахли из Саудовской Аравии работает над его трансфером. Также заинтересованы и другие клубы.

Главный тренер пчел Томас Франк в комментарии Sky рассказал, почему принял такое решение.

“Определенные процессы происходят вокруг Айвена Тони, поэтому мы решили не вовлекать его в состав. Интерес есть, еще ничего не согласовано, но процессы идут”, – сказал датчанин.

Добавим, что Егор Ярмолюк попал в заявку, но начнет встречу на скамейке для запасных.

Старт поединка запланирован на 16:00.

По теме
yellow-arrow
Зинченко - после победы Арсенала: Мы стали намного, намного голоднее
yellow-arrow
Русин получил игровые минуты в матче Чемпионшипа
yellow-arrow
Владислав Крапивцов может перейти в Челси или Саутгемптон
Брентфорд (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Айвэн Тони
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости