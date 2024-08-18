Русин получил игровые минуты в матче Чемпионшипа

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин сыграл против "Шеффилд Уэнсдей" во 2-м туре Чемпионшипа. Игрок вышел на замену на 78-й минуте.

Команда Русина победила со счетом 4:0. Сам футболист в этом матче выполнил 3 паса, выиграл 2 единоборства из 4-х, сфолил и заработал фол на себе.

Оценки Русина от статистических порталов таковы: 6,1 (WhoScored) и 6,6 (Sofascore).