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Русин получил игровые минуты в матче Чемпионшипа

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Как сыграл?

Русин получил игровые минуты в матче Чемпионшипа

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин сыграл против "Шеффилд Уэнсдей" во 2-м туре Чемпионшипа. Игрок вышел на замену на 78-й минуте.

Команда Русина победила со счетом 4:0. Сам футболист в этом матче выполнил 3 паса, выиграл 2 единоборства из 4-х, сфолил и заработал фол на себе.

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Оценки Русина от статистических порталов таковы: 6,1 (WhoScored) и 6,6 (Sofascore).

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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