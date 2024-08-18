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Русин получил игровые минуты в матче Чемпионшипа
Как сыграл?
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин сыграл против "Шеффилд Уэнсдей" во 2-м туре Чемпионшипа. Игрок вышел на замену на 78-й минуте.
Команда Русина победила со счетом 4:0. Сам футболист в этом матче выполнил 3 паса, выиграл 2 единоборства из 4-х, сфолил и заработал фол на себе.
Оценки Русина от статистических порталов таковы: 6,1 (WhoScored) и 6,6 (Sofascore).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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