Зинченко - после победы Арсенала: Мы стали намного, намного голоднее

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал победу команды над "Вулверхэмптоном" (2:0) в 1-м туре АПЛ.

"Это всегда удивительное ощущение (победа). Это то, к чему мы всегда стремимся. Вы знаете, что не можете терять очки, по крайней мере дома. У нас был такой опыт в прошлом, когда мы теряли много очков, когда этого не нужно было делать.

Мы стали намного, намного голоднее, но впереди еще много игр, и в этой лиге может произойти все, что угодно, потому что Премьер-лига - это, пожалуй, лучшая лига в мире", - сказал украинец.