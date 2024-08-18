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Зинченко - после победы Арсенала: Мы стали намного, намного голоднее
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал победу команды над "Вулверхэмптоном" (2:0) в 1-м туре АПЛ.
"Это всегда удивительное ощущение (победа). Это то, к чему мы всегда стремимся. Вы знаете, что не можете терять очки, по крайней мере дома. У нас был такой опыт в прошлом, когда мы теряли много очков, когда этого не нужно было делать.
Мы стали намного, намного голоднее, но впереди еще много игр, и в этой лиге может произойти все, что угодно, потому что Премьер-лига - это, пожалуй, лучшая лига в мире", - сказал украинец.
В этом матче Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала". Он отыграл 69 минут, после чего был заменен на Тимбера.
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