АПЛ. Брентфорд – Кристал Пэлас 2:1. Скандальная победа команды Ярмолюка

В конце прошлого сезона "Кристал Пэлас" под руководством Оливера Гласнера откровенно удивил. Приход нового тренера вдохнул в эту команду новую жизнь, однако за лето они уже успели потерять Майкла Олисе и очень близки к потере еще и Марка Гейи, который, кажется, уже сидит на чемоданах в ожидании трансфера. Было интересно, как с этим справится наставник и что его команда сможет продемонстрировать в матче против крепкого "Брентфорда".

Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных, такое решение принял Томас Франк, поэтому мы наблюдали за матчем по сути без украинского следа. Достаточно медленный старт в исполнении обеих команд был, возможно, ожидаемым. Долго они притирались друг к другу, однако небольшое преимущество все же было у гостей, "орлы" мастерски владели мячом и лучше разыгрывали свои комбинации на чужой половине поля, хотя и до хороших ударов доходило крайне редко.

Все проходило спокойно до середины первого тайма, где произошел настоящий скандал с ошибкой от главного арбитра встречи Сэмюэла Барротта. Эберечи Эзе решил вместо прогнозируемой подачи со штрафного неожиданно пробить по воротам Флеккена и в итоге круглый оказался в сетке ворот. Проблема была лишь в том, что пока мяч летел, арбитр дал свисток о нарушении правил со стороны Уилла Хьюза. Повторы показали, что нарушения не было, но изменить свое решение у рефа не получилось, ведь он уже дал свисток перед голом. Поспешил Барротт.

Еще большей скандальности этому решению дало и то, что через несколько минут со своего первого удара по воротам Бриан Мбемо оформил гол и открыл счет. Класной прошел по флангу, сместился в центр и пробил в дальний угол. 1:0.

Выглядело это не очень логично, однако сам удар точно отправил "орлов" в нокдаун, ведь к концу тайма они и близко не приблизились к тому уровню скоростей, которые они показывали в начале.

Зато команда Гласнера снова забегала в начале второго тайма. Благодаря своей активности им удалось сравнять счет и восстановить хоть какую-то справедливость. Простая ситуация, подача на дальний угол, где Даниэль Муньос сбросил мяч головой в центр и Пиннок, который хотел опередить Эдуара, сыграл первым, вот только направил круглого в собственные ворота. 1:1.

Впрочем развить собственный успех не получилось, игра снова сбавила обороты в плане скорости и в таком темпе куда комфортнее себя чувствуют "пчелы". К одной из позиционных атак неожиданно присоединился центральный защитник Натана Коллинз, который принял подачу с фланга и попытался пробить: получилось не лучшим образом, но добивание от Йоана Висса и "Брентфорд" снова впереди!

После такого Томас Франк точно не буду скучать по Айвену Тоуни, который сегодня не попал даже в заявку на матч. Его будут продавать, а вместо него есть кому играть. Что касается Егора Ярмолюка, то его выхода сегодня мы так и не дождались.

"Пэлас" еще попытались отыграться, самым активным участником атакующей линии был Эберечи Эзе, однако не хватало хороших ударов, а когда с ударами все было в порядке, спасал Марк Флеккен. Скандальная победа "пчел" в первом туре.

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Брентфорд" — "Кристал Пэлас" 2:1

Голы: Мбемо (29), Висса (76) — Пиннок (57, автогол)

"Брентфорд": Флеккен — Рорслев, Коллинз, Пиннок, Айер — Йенсен (Карвалью, 83), Норгор, Янельт (Дамсгор, 74) — Мбемо (Ми, 90), Висса (Оньека, 83), Оньека, Шаде (Льюис-Поттер, 74)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс (Сарр, 84), Андерсен, Гейи — Муньос, Уортон (Лерма, 75), Хьюз (Дукуре, 84), Митчелл — Камада (Айю, 70), Эзе — Матета (Эдуар, 46)

Предупреждения: Висса (20) — Андерсен (22), Гейи (45+1), Камада (65), Айю (90+2)