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Известно, попал ли Мудрик в стартовый состав Челси на матч против Манчестер Сити

Англия

Центральная игра тура

Известно, попал ли Мудрик в стартовый состав Челси на матч против Манчестер Сити

Фото: пресслужби ФК "Челсі"

Новина українською

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик оказался в запасе команды на матч против "Манчестер Сити". Это игра 1-го тура АПЛ.

Поединок пройдет на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Старт - в 18:30.

Следите за результатами матчей АПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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1 голосов
Источник:
Челсі
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
18.08.2024 в 18:20
Якщо б він був у старті, то ви б так і написала, а якщо відомо и т д, то звісно, що ні
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
18.08.2024 в 18:20
Якщо б він був у старті, то ви б так і написала, а якщо відомо и т д, то звісно, що ні
Ответить
1
0

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