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Известно, попал ли Мудрик в стартовый состав Челси на матч против Манчестер Сити
Центральная игра тура
Фото: пресслужби ФК "Челсі"
Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик оказался в запасе команды на матч против "Манчестер Сити". Это игра 1-го тура АПЛ.
Поединок пройдет на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Старт - в 18:30.
Следите за результатами матчей АПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
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Источник:Челсі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Morphyk7 (Черновцы)
18.08.2024 в 18:20
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