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АПЛ. Челси – Манчестер Сити 0:2. Борьба была от обоих, но результат – только для гостей

Англия
Обновлено

Мудрик провел весь матч на скамейке для запасных

АПЛ. Челси – Манчестер Сити 0:2. Борьба была от обоих, но результат – только для гостей

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, первый тур

"Стемфорд Бридж" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

В начале августа "Манчестер Сити" и "Челси" уже встречались в рамках турне США. Тогда Холанд оформил дубль уже на пятой минуте, да и "Сити" использовали почти все свои моменты. "Пенсионерам" пришлось лишь играть только после 0:4: им удалось забить два гола.

На этот раз "горожане" снова начали лучше соперника. И хотя события развивались у обеих ворот, только одна команда смогла реализовать свои моменты.

На 18 минуте Холанд снова забил быстрый гол. После прострела Савинью (который сегодня дебютировал в старте) с фланга и легкого касания Бернарду Силвы в центр штрафной Холанд перекинул голкипера. Просматривали арбитры VAR на предмет офсайда у португальца во время ассиста. Хоть и маленькое прикосновение было от Силвы, но и решающее. В конце концов нарушения там не нашли.

Вот и такие бывают совпадения. Марк Кукурелья после финала Чемпионата Европы прославился своей песней о “паэлье”, “эстрелье” (пиво) и почему-то приплел туда Холанда. Мол, Эрлинг должен дрожать перед испанским защитником. Но в первом же официальном матче между ними норвежец забил в борьбе с Кукурельей. Не раз еще Марк будет сожалеть о своих словах.

Практически сразу гости могли удваивать счёт. После передачи Савинью мяч дошел к де Брюйне, который из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой. На 38-й минуте уже и Санчес вступил в игру: испанец потянул плотный удар Доку.

Под конец тайма "Челси" также забил. Палмер пробил – Эдерсон парировал удар. Но мяч отскочил точно на ногу Джексону – тот и попал в ворота. Однако нападающий сделал это из офсайда.

Неудача сопровождала Джексона и во втором тайме. На 61 минуте после свечи в штрафной "Сити" защитники гостей как-то засуетились. Первый сориентировался именно форвард "Челси" и буквально расстреливал ворота. Попал по центру – Эдерсон спас. Вроде бы и не реализовал момент, а с другой стороны – он буквально его выцарапал. Даже ценой повреждения.

Однако все равно "Сити" был в создании момента на голову выше. Холанд не реализовал один шанс, также гол Льюиса был отменен из-за нарушения того же Эрлинга. А на 84 минуте бывший игрок "Челси" поставил точку во встрече.

Очень легко Ковачич прошел двух оппонентов в центре поля на чужой половине. Сегодня "Челси" очень неплохо прессинговал, но тут произошел провал. Хорват добежал до предела штрафной и пробил точно под левую стойку. Не праздновал.

Мудрику сегодня игровые минуты не предоставили. Тот же новичок Нету, который в команде неделю, получил пол часа и был достаточно активным. А Михаил сегодня остался на скамейке для запасных. Ну, есть и тот, кому еще хуже: Стерлинг вообще в заявку не попал.

"Челси" – "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Холанд 18, Ковачич 84

"Челси": Санчес – Густо, Фофана, Колвилл, Кукурелья (Вейга 80) – Кайседо, Лавия (Дьюсберри-Холл 67) – Палмер, Энцо Фернандес, Нкунку (Нету 58) - Джексон (Гую 67)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Диаш, Аканджи, Гвардиол – Ковачич, Б. Силва – Савиньо (Фоден 46), де Брюйне, Доку – Холанд

Предупреждения: Кайседо 89 – Холанд 66

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Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
18.08.2024 в 21:22
Челси это просто символ полного бардака! Куча вратарей, центральных защитников, 6 центрфорвардов, а играть толком некому.. Мудрик мог бы в условный середняк уйти, а то и Ипсвич какой-то ради игровой практики. Нынешний Челси - это полное болото!
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Комментарии 6
Andrumas (Düsseldorf)
18.08.2024 в 21:22
Челси это просто символ полного бардака! Куча вратарей, центральных защитников, 6 центрфорвардов, а играть толком некому.. Мудрик мог бы в условный середняк уйти, а то и Ипсвич какой-то ради игровой практики. Нынешний Челси - это полное болото!
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Spokoyno (Київ)
18.08.2024 в 21:06
Щось МС не продемонстрували свою "чемпіонську гру" Доку, Савіньйо скільки цікавих проходів а от з нормальним ГОЛЬОВИМ пасом проблеми! Утім перемога на полі такого "солідного" клубу то чудовий результат. Мудрику може дійсно пора піти бо клуб набрав купу зіркових гравців, але поки вони виглядають як просто купа!
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MaximSK (Киев)
18.08.2024 в 20:58
Мне кажется Мудрику стоит уйти в аренду, он у Марески 3 или 4 кандидат на месте левого вингера после Нкунку, Нету и Стерлинга
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Gican85 (Киев)
18.08.2024 в 20:42
Так, а где Мудрик? Он обещал что-то там всем показать
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Morphyk7 (Черновцы)
18.08.2024 в 21:20
У него лучшие оценки за матч. Ниодной ошибки
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
18.08.2024 в 21:50
Мудрик - все. Приїхав. Треба міняти команду. Ахметов погнався за грошима і Мудрик тепер в торбі.
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