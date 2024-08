АПЛ. Челси – Манчестер Сити 0:2. Борьба была от обоих, но результат – только для гостей

Английская Премьер-лига, первый тур

"Стемфорд Бридж" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

В начале августа "Манчестер Сити" и "Челси" уже встречались в рамках турне США. Тогда Холанд оформил дубль уже на пятой минуте, да и "Сити" использовали почти все свои моменты. "Пенсионерам" пришлось лишь играть только после 0:4: им удалось забить два гола.

На этот раз "горожане" снова начали лучше соперника. И хотя события развивались у обеих ворот, только одна команда смогла реализовать свои моменты.

На 18 минуте Холанд снова забил быстрый гол. После прострела Савинью (который сегодня дебютировал в старте) с фланга и легкого касания Бернарду Силвы в центр штрафной Холанд перекинул голкипера. Просматривали арбитры VAR на предмет офсайда у португальца во время ассиста. Хоть и маленькое прикосновение было от Силвы, но и решающее. В конце концов нарушения там не нашли.

Вот и такие бывают совпадения. Марк Кукурелья после финала Чемпионата Европы прославился своей песней о “паэлье”, “эстрелье” (пиво) и почему-то приплел туда Холанда. Мол, Эрлинг должен дрожать перед испанским защитником. Но в первом же официальном матче между ними норвежец забил в борьбе с Кукурельей. Не раз еще Марк будет сожалеть о своих словах.

Практически сразу гости могли удваивать счёт. После передачи Савинью мяч дошел к де Брюйне, который из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой. На 38-й минуте уже и Санчес вступил в игру: испанец потянул плотный удар Доку.

Под конец тайма "Челси" также забил. Палмер пробил – Эдерсон парировал удар. Но мяч отскочил точно на ногу Джексону – тот и попал в ворота. Однако нападающий сделал это из офсайда.

Неудача сопровождала Джексона и во втором тайме. На 61 минуте после свечи в штрафной "Сити" защитники гостей как-то засуетились. Первый сориентировался именно форвард "Челси" и буквально расстреливал ворота. Попал по центру – Эдерсон спас. Вроде бы и не реализовал момент, а с другой стороны – он буквально его выцарапал. Даже ценой повреждения.

Однако все равно "Сити" был в создании момента на голову выше. Холанд не реализовал один шанс, также гол Льюиса был отменен из-за нарушения того же Эрлинга. А на 84 минуте бывший игрок "Челси" поставил точку во встрече.

Очень легко Ковачич прошел двух оппонентов в центре поля на чужой половине. Сегодня "Челси" очень неплохо прессинговал, но тут произошел провал. Хорват добежал до предела штрафной и пробил точно под левую стойку. Не праздновал.

