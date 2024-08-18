Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Челси – Манчестер Сити 0:2. Борьба была от обоих, но результат – только для гостей
Мудрик провел весь матч на скамейке для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, первый тур
"Стемфорд Бридж" (Лондон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
В начале августа "Манчестер Сити" и "Челси" уже встречались в рамках турне США. Тогда Холанд оформил дубль уже на пятой минуте, да и "Сити" использовали почти все свои моменты. "Пенсионерам" пришлось лишь играть только после 0:4: им удалось забить два гола.
На этот раз "горожане" снова начали лучше соперника. И хотя события развивались у обеих ворот, только одна команда смогла реализовать свои моменты.
На 18 минуте Холанд снова забил быстрый гол. После прострела Савинью (который сегодня дебютировал в старте) с фланга и легкого касания Бернарду Силвы в центр штрафной Холанд перекинул голкипера. Просматривали арбитры VAR на предмет офсайда у португальца во время ассиста. Хоть и маленькое прикосновение было от Силвы, но и решающее. В конце концов нарушения там не нашли.
Erling Haaland for @ManCity:— Premier League (@premierleague) August 18, 2024
???? 100 matches
⚽️ 91 goals
????️ 15 assists
Inevitable.#CHEMCI | #TheKickOff pic.twitter.com/WdueraDYoS
Вот и такие бывают совпадения. Марк Кукурелья после финала Чемпионата Европы прославился своей песней о “паэлье”, “эстрелье” (пиво) и почему-то приплел туда Холанда. Мол, Эрлинг должен дрожать перед испанским защитником. Но в первом же официальном матче между ними норвежец забил в борьбе с Кукурельей. Не раз еще Марк будет сожалеть о своих словах.
Практически сразу гости могли удваивать счёт. После передачи Савинью мяч дошел к де Брюйне, который из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой. На 38-й минуте уже и Санчес вступил в игру: испанец потянул плотный удар Доку.
Под конец тайма "Челси" также забил. Палмер пробил – Эдерсон парировал удар. Но мяч отскочил точно на ногу Джексону – тот и попал в ворота. Однако нападающий сделал это из офсайда.
Неудача сопровождала Джексона и во втором тайме. На 61 минуте после свечи в штрафной "Сити" защитники гостей как-то засуетились. Первый сориентировался именно форвард "Челси" и буквально расстреливал ворота. Попал по центру – Эдерсон спас. Вроде бы и не реализовал момент, а с другой стороны – он буквально его выцарапал. Даже ценой повреждения.
Однако все равно "Сити" был в создании момента на голову выше. Холанд не реализовал один шанс, также гол Льюиса был отменен из-за нарушения того же Эрлинга. А на 84 минуте бывший игрок "Челси" поставил точку во встрече.
Очень легко Ковачич прошел двух оппонентов в центре поля на чужой половине. Сегодня "Челси" очень неплохо прессинговал, но тут произошел провал. Хорват добежал до предела штрафной и пробил точно под левую стойку. Не праздновал.
Mateo Kovacic haunts his former club to give Man City a 2-0 lead with just over five minutes to go! ????#CHEMCI | #TheKickOff pic.twitter.com/tzXr543NpK— Premier League (@premierleague) August 18, 2024
Мудрику сегодня игровые минуты не предоставили. Тот же новичок Нету, который в команде неделю, получил пол часа и был достаточно активным. А Михаил сегодня остался на скамейке для запасных. Ну, есть и тот, кому еще хуже: Стерлинг вообще в заявку не попал.
"Челси" – "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Холанд 18, Ковачич 84
"Челси": Санчес – Густо, Фофана, Колвилл, Кукурелья (Вейга 80) – Кайседо, Лавия (Дьюсберри-Холл 67) – Палмер, Энцо Фернандес, Нкунку (Нету 58) - Джексон (Гую 67)
"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Диаш, Аканджи, Гвардиол – Ковачич, Б. Силва – Савиньо (Фоден 46), де Брюйне, Доку – Холанд
Предупреждения: Кайседо 89 – Холанд 66
Популярное сейчас
- Левый Берег - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинские военные уничтожили еще один стратегически важный мост на Курщине – ВИДЕО
- На матч Кривбасс – Бетис назначен арбитр, недавно работавший в Москве. Криворожцы обратились в УЕФА
- "Мы все хотим, чтобы он вышел на поле". Артета высказался о молодом защитнике Арсенала
- Марлон расторг свой контракт с Шахтером
- Динамо Киев интересуется казахстанским защитником, выступающим в турецком Бешикташе
Комментарии 6