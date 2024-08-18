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"Я не ожидал этого": Гвардиола - о победе над Челси
Комментарий после игры
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал добытый положительный результат в матче против "Челси" (2:0) в рамках 1-го тура АПЛ.
"Я не ожидал этого. Мы далеки от своих лучших результатов, поэтому три очка - это хорошая новость. Плохая новость в том, что у нас впереди 65 игр.
У нас есть преимущество, это наш девятый сезон вместе, поэтому мы хорошо знаем друг друга. Конечно, есть ошибки, над которыми надо работать, но мы разговаривали. Разница в том, что мы чемпионы - это наш язык тела, то, как мы себя ведем. Плохие моменты в сезоне и в играх определяют большие команды. Для меня большая честь быть ответственным за этих ребят. Мне так повезло, что я не могу сказать больше.
Есть план, оборонительный, наступательный. Но затем мы празднуем хорошие моменты и возвращаемся из плохих моментов. Это то, что определяет эти команды, и никто об этом не говорит. Некоторое время мы не могли выиграть на "Стэмфорд Бридж". Это большой шаг", - сказал Гвардиола.
Следующий матч "Манчестер Сити" проведет против "Ипсвича". Игра состоится в субботу, 24-го августа.
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