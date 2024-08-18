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Мареска - об игре с Манчестер Сити: Было достаточно четко видно, что команда пытается держать мяч и доминировать
Видит позитив
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал поражение команды от "Манчестер Сити" (0:2) в матче 1-го тура АПЛ.
"Для меня главное - создавать моменты. Мы не забили, но создали моменты. Первый гол для них был почти из офсайда, мы едва не забили. Такие вещи меняют результат, но в целом игра была хорошей. Было достаточно четко видно, что команда старается держать мяч и доминировать.
Сегодня мы играли против чемпионов. Будем продолжать и побеждать. Они мастера в таких моментах. У нас было два-три момента. Они умеют держать мяч. Игра была, и это главное. Вы видите, как они владеют мячом", - сказал коуч.
Следующий поединок "Челси" проведет в четверг, 22-го августа. Лондонцы будут играть первый матч против "Серветта" в квалификации Лиги конференций.
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