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Мареска: Несколько футболистов на скамейке запасных, как Мудрик, заслуживали играть в старте
Но в команде очень много футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска ответил, не слишком ли много игроков имеет в своем распоряжении. Сегодня команда уступила "Манчестер Сити" (0:2) в матче 1-го тура АПЛ.
"Было трудно выбрать стартовый состав. Вот почему у нас, вероятно, было несколько футболистов на скамейке запасных, которые заслуживали играть в старте, таких как Миша [Мудрик] и несколько других игроков. Но иногда ты должен принимать решения.
Пока трансферное окно не закроется, мы можем продавать игроков и покупать игроков. Когда оно закроется, это будет намного лучше не только для меня, но и для всех менеджеров в мире", - сказал Мареска.
Следующий поединок "Челси" проведет в четверг, 22-го августа. Лондонцы будут играть первый матч против "Серветта" в квалификации Лиги конференций.
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