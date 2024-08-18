Мареска: Несколько футболистов на скамейке запасных, как Мудрик, заслуживали играть в старте

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска ответил, не слишком ли много игроков имеет в своем распоряжении. Сегодня команда уступила "Манчестер Сити" (0:2) в матче 1-го тура АПЛ.

"Было трудно выбрать стартовый состав. Вот почему у нас, вероятно, было несколько футболистов на скамейке запасных, которые заслуживали играть в старте, таких как Миша [Мудрик] и несколько других игроков. Но иногда ты должен принимать решения.

Пока трансферное окно не закроется, мы можем продавать игроков и покупать игроков. Когда оно закроется, это будет намного лучше не только для меня, но и для всех менеджеров в мире", - сказал Мареска.