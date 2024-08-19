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Ноттингем Форест приобрел парагвайского вингера Рамона Сосу

Англия

Об этом говорится на сайте клуба

Ноттингем Форест приобрел парагвайского вингера Рамона Сосу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ноттингем Форест" укрепляет атакующее звено своей команды. К "лесникам" присоединился парагваец Рамон Соса. Английский клуб приобрел вингера у аргентинского "Тальереса" за 9.3 млн фунтов стерлингов. Контракт игрока с "Ноттингемом" рассчитан на пять лет.

"Рамон был желанным игроком для многих клубов, но его желание присоединиться к "Ноттингем Форест" было очень четким. Мы все почувствовали его энергию, эмоции, гордость и волнение быть здесь с первой минуты его приезда. Он не может дождаться, чтобы начать работу, и мы очень рады, что он здесь, с нами", - заявил спортивный директор клуба Росс Уилсон.

Добавим, что в этом году Рамон Соса провел 21 поединок, где отметился 7 голами и 6 ассистами.

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Ноттингем Форест
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Источник:
Ноттінгем Форест
Опубликовал: Александр Гресь
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