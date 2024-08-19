Холанд: Кукурелья - забавный человек. В прошлом сезоне он просил мою футболку, а этим летом поет обо мне песню

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался относительно защитника "Челси" Марка Кукурельи.

"Кукурелья - забавный человек. В прошлом сезоне он просил мою футболку... а этим летом он поет обо мне песню", - приводит слова норвежца журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Яна Оге Фьёртофта.

После победы на чемпионате Европы-2024 испанец Кукурелья спел ​​песню с таким текстом: "Кукурелья ест паэлью, Кукурелья пьет Эстреллу, Холанд дрожит, потому что идет Кукурелья".

Напомним, "Сити" одолел "Челси" на выезде в первом туре АПЛ со счётом 2:0.