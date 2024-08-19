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Холанд: Кукурелья - забавный человек. В прошлом сезоне он просил мою футболку, а этим летом поет обо мне песню
Реакция Эрлинга на странную выходку латераля
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался относительно защитника "Челси" Марка Кукурельи.
"Кукурелья - забавный человек. В прошлом сезоне он просил мою футболку... а этим летом он поет обо мне песню", - приводит слова норвежца журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Яна Оге Фьёртофта.
После победы на чемпионате Европы-2024 испанец Кукурелья спел песню с таким текстом: "Кукурелья ест паэлью, Кукурелья пьет Эстреллу, Холанд дрожит, потому что идет Кукурелья".
Напомним, "Сити" одолел "Челси" на выезде в первом туре АПЛ со счётом 2:0.
???? Erling Haaland tells @JanAageFjortoft: “Well, Cucurella is a funny man. Last season he asked for my shirt… and this summer he sings a song about me”. pic.twitter.com/uLJiOwB9Mw— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2024
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