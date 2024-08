Холанд: Кукурелья - забавный человек. В прошлом сезоне он просил мою футболку, а этим летом поет обо мне песню

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался относительно защитника "Челси" Марка Кукурельи.

После победы на чемпионате Европы-2024 испанец Кукурелья спел ​​песню с таким текстом: "Кукурелья ест паэлью, Кукурелья пьет Эстреллу, Холанд дрожит, потому что идет Кукурелья".

Напомним, "Сити" одолел "Челси" на выезде в первом туре АПЛ со счётом 2:0.

???? Erling Haaland tells @JanAageFjortoft: “Well, Cucurella is a funny man. Last season he asked for my shirt… and this summer he sings a song about me”. pic.twitter.com/uLJiOwB9Mw