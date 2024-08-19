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Несколько европейских клубов проявляют интерес к защитнику Астон Виллы

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Несколько европейских клубов проявляют интерес к защитнику Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный Алекс Морено прошлый сезон провел не слишком удачно для себя, поскольку игрок выбывал на несколько месяцев из-за травм. Левый защитник "Астон Виллы" не был основным игроком своей команды, однако он может сменить клубную прописку до конца трансферного окна.

Сообщается, что испанским игроком интересуются "Ноттингем Форест", "Вильярреал", "Севилья" и "Валенсия". Бирмингемцы клуб не исключают, что защитник может покинуть клуб, и готовы рассмотреть предложения по аренде и трансферу на постоянной основе.

Добавим, что в прошлом сезоне Алекс Морено провел 29 поединков и отметился 3 голами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Валенсия (Испания) Ноттингем Форест Севилья Вильярреал Алекс Морено
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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