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Несколько европейских клубов проявляют интерес к защитнику Астон Виллы
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный Алекс Морено прошлый сезон провел не слишком удачно для себя, поскольку игрок выбывал на несколько месяцев из-за травм. Левый защитник "Астон Виллы" не был основным игроком своей команды, однако он может сменить клубную прописку до конца трансферного окна.
Сообщается, что испанским игроком интересуются "Ноттингем Форест", "Вильярреал", "Севилья" и "Валенсия". Бирмингемцы клуб не исключают, что защитник может покинуть клуб, и готовы рассмотреть предложения по аренде и трансферу на постоянной основе.
Добавим, что в прошлом сезоне Алекс Морено провел 29 поединков и отметился 3 голами.
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