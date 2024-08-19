Несколько европейских клубов проявляют интерес к защитнику Астон Виллы

Опытный Алекс Морено прошлый сезон провел не слишком удачно для себя, поскольку игрок выбывал на несколько месяцев из-за травм. Левый защитник "Астон Виллы" не был основным игроком своей команды, однако он может сменить клубную прописку до конца трансферного окна.

Сообщается, что испанским игроком интересуются "Ноттингем Форест", "Вильярреал", "Севилья" и "Валенсия". Бирмингемцы клуб не исключают, что защитник может покинуть клуб, и готовы рассмотреть предложения по аренде и трансферу на постоянной основе.

Добавим, что в прошлом сезоне Алекс Морено провел 29 поединков и отметился 3 голами.