Вест Хэм заинтересован в услугах нападающего итальянской Ромы Тэмми Абрахама

„Вест Хэм“ пытался подписать Джона Дурана в течение лета, но сделка сорвалась, поскольку они не смогли договориться с „Астон Виллой“. Лондонцы теперь находятся в поиске альтернативных кандидатов, которые могли бы усилить атакующую зону команды и обратили свое внимание в сторону Серии А.

По информации от Football Insider, Хулен Лопетеги заинтересован в услугах нападающего „Ромы“ Тэмми Абрахама. Впрочем, „Молотобойцам“ придется сначала продать игроков, прежде чем они смогут сделать шаг в сторону английского форварда. По данным transfermarkt, стоимость Абрахама составляет 30 млн евро.

Добавим, что почти весь прошлый сезон нападающий провел в лазарете из-за травмы, сыграв лишь 12 матчей (1 гол + 1 пас).