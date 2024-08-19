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Вест Хэм заинтересован в услугах нападающего итальянской Ромы Тэмми Абрахама
В случае успеха этого трансфера, у Довбика было бы на одного конкурента меньше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
„Вест Хэм“ пытался подписать Джона Дурана в течение лета, но сделка сорвалась, поскольку они не смогли договориться с „Астон Виллой“. Лондонцы теперь находятся в поиске альтернативных кандидатов, которые могли бы усилить атакующую зону команды и обратили свое внимание в сторону Серии А.
По информации от Football Insider, Хулен Лопетеги заинтересован в услугах нападающего „Ромы“ Тэмми Абрахама. Впрочем, „Молотобойцам“ придется сначала продать игроков, прежде чем они смогут сделать шаг в сторону английского форварда. По данным transfermarkt, стоимость Абрахама составляет 30 млн евро.
Добавим, что почти весь прошлый сезон нападающий провел в лазарете из-за травмы, сыграв лишь 12 матчей (1 гол + 1 пас).
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