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Ньюкасл хочет приобрести нападающего Барселоны
Об этом сообщает Football Insider
Getty Images / Global Images Ukraine
„Ньюкасл“ планирует усилить атаку до конца трансферного окна. „Сороки“ готовят „заманчивое предложение“ по приобретению игрока „Барселоны“ Феррана Торреса.
Впрочем, камнем преткновения для этого шага может стать сам испанец, поскольку считается, что он не слишком заинтересован возвращением в Премьер-лигу. Форвард имеет выгодный контракт, но сейчас именно каталонцы могут настаивать на его переходе, поскольку будут стремиться продать игроков, чтобы улучшить свое финансовое положение.
Добавим, что в прошлом сезоне Ферран Торрес провел 42 матча, где отметился 11 голами и 4 результативными передачами.
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