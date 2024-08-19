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Ньюкасл хочет приобрести нападающего Барселоны

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ньюкасл хочет приобрести нападающего Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

„Ньюкасл“ планирует усилить атаку до конца трансферного окна. „Сороки“ готовят „заманчивое предложение“ по приобретению игрока „Барселоны“ Феррана Торреса.

Впрочем, камнем преткновения для этого шага может стать сам испанец, поскольку считается, что он не слишком заинтересован возвращением в Премьер-лигу. Форвард имеет выгодный контракт, но сейчас именно каталонцы могут настаивать на его переходе, поскольку будут стремиться продать игроков, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Добавим, что в прошлом сезоне Ферран Торрес провел 42 матча, где отметился 11 голами и 4 результативными передачами.

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Барселона Ньюкасл Ферран Торрес
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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