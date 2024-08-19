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Гвардиола: Холанд чувствует себя лучше, чем в начале прошлого сезона

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Комментарий испанского специалиста о своём подопечном

Гвардиола: Холанд чувствует себя лучше, чем в начале прошлого сезона

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола положительно оценил игровые кондиции нападающего Эрлинга Холанда.

Напомним, вчерашний матч против "Челси" в АПЛ стал 100-м для Холанда в футболке "Сити". В них 24-летний норвежец отметился 91 забитым мячом.

"У меня было ощущение, что на данном этапе (на старте сезона - прим.) он чувствует себя лучше, чем в прошлом сезоне.

В последнее время он всегда чувствовал усталость, но поскольку Эрлинг не играл на Евро - он отдохнул и находится в хорошей форме.

Гол был великолепным. Он внёс также свой вклад и в обороне, и в полузащите.

Статистика Холанда? Это цифры, как у Месси и Роналду, которые доминировали везде в последнее десятилетие. Достичь таких цифр на таком уровне, в этой стране — невероятно", - цитирует Пепа пресс-служба "горожан".

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Хосеп Гвардиола Челси (Лондон) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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