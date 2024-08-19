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Панатинаикос собирается подписать игрока МЮ. Ранее к греческому клубу присоединился экс-вингер Шахтера Тете

Англия

Неплохая трансферная кампания у "зелёных"

Панатинаикос собирается подписать игрока МЮ. Ранее к греческому клубу присоединился экс-вингер Шахтера Тете

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри продолжит карьеру в Греции.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Панатинаикос" готов закрыть сделку по подписанию 22-летнего футболиста уже на этой неделе.

Отмечается, что речь идёт не об аренде, а о полноценном трансфере.

Ключевым фактором при выборе клуба для Пельистри стало желание уругвайского наставника "Панатинаикоса" Диего Алонсо видеть соотечественника в своей команде.

Вторую половину прошлого сезона Факундо провёл в аренде в "Гранаде", отличившись двумя забитыми мячами и одним ассистом в 15 матчах.

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Панатинаикос (Афины) Манчестер Юнайтед трансфер
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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