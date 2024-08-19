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FourFourTwo назвал имя лучшего защитника АПЛ в истории
Конкуренция была немалой
Автор невідомий
Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших защитников в истории английской Премьер-лиги.
Всего в список вошло 20 футболистов. Возглавил его бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд.
Топ-20 лучших защитников в истории АПЛ по версии FourFourTwo:
- 1. Рио Фердинанд ("Манчестер Юнайтед", "Лидс", "Вест Хэм", "КПР");
- 2. Эшли Коул ("Челси", "Арсенал");
- 3. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", "Саутгемптон");
- 4. Джон Терри ("Челси");
- 5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Астон Вилла");
- 6. Венсан Компани ("Манчестер Сити");
- 7. Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед");
- 8. Тони Адамс ("Арсенал");
- 9. Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл");
- 10. Гари Невилл ("Манчестер Юнайтед");
- 11. Гари Паллистер ("Манчестер Юнайтед", "Мидлсбро");
- 12. Сами Хююпя ("Ливерпуль");
- 13. Ледли Кинг ("Тоттенхэм");
- 14. Джейми Каррагер ("Ливерпуль");
- 15. Патрис Эвра ("Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм");
- 16. Пол Макграт ("Астон Вилла", "Дерби Каунти");
- 17. Яп Стам ("Манчестер Юнайтед");
- 18. Джон Стоунз ("Манчестер Сити", "Эвертон");
- 19. Рикарду Карвальо ("Челси");
- 20. Лукас Радебе ("Лидс").
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Источник:FoutFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
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