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FourFourTwo назвал имя лучшего защитника АПЛ в истории

Англия

Конкуренция была немалой

FourFourTwo назвал имя лучшего защитника АПЛ в истории

Автор невідомий

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Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших защитников в истории английской Премьер-лиги.

Всего в список вошло 20 футболистов. Возглавил его бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд.

Топ-20 лучших защитников в истории АПЛ по версии FourFourTwo:

  • 1. Рио Фердинанд ("Манчестер Юнайтед", "Лидс", "Вест Хэм", "КПР");
  • 2. Эшли Коул ("Челси", "Арсенал");
  • 3. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", "Саутгемптон");
  • 4. Джон Терри ("Челси");
  • 5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Астон Вилла");
  • 6. Венсан Компани ("Манчестер Сити");
  • 7. Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед");
  • 8. Тони Адамс ("Арсенал");
  • 9. Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл");
  • 10. Гари Невилл ("Манчестер Юнайтед");
  • 11. Гари Паллистер ("Манчестер Юнайтед", "Мидлсбро");
  • 12. Сами Хююпя ("Ливерпуль");
  • 13. Ледли Кинг ("Тоттенхэм");
  • 14. Джейми Каррагер ("Ливерпуль");
  • 15. Патрис Эвра ("Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм");
  • 16. Пол Макграт ("Астон Вилла", "Дерби Каунти");
  • 17. Яп Стам ("Манчестер Юнайтед");
  • 18. Джон Стоунз ("Манчестер Сити", "Эвертон");
  • 19. Рикарду Карвальо ("Челси");
  • 20. Лукас Радебе ("Лидс").
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Источник:
FoutFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
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