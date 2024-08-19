Ноттингем Форест проявляет интерес к нападающему Фейеноорда

"Ноттингем" хочет укрепить свое атакующее звено до конца трансферного окна. "Лесники" сделали первое предложение по трансферу игрока "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса.

Сообщается, что английский клуб предложил за мексиканского форварда 21 млн фунтов стерлингов плюс бонусы. Впрочем, роттердамцы оценивают своего игрока в 30 млн. Переговоры между клубами продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Сантьяго Хименес провел 41 матч, где отличился 26 голами и 8 ассистами.