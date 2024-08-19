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Ноттингем Форест проявляет интерес к нападающему Фейеноорда

Англия

Об этом сообщает talkSPORT

Ноттингем Форест проявляет интерес к нападающему Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем" хочет укрепить свое атакующее звено до конца трансферного окна. "Лесники" сделали первое предложение по трансферу игрока "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса.

Сообщается, что английский клуб предложил за мексиканского форварда 21 млн фунтов стерлингов плюс бонусы. Впрочем, роттердамцы оценивают своего игрока в 30 млн. Переговоры между клубами продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Сантьяго Хименес провел 41 матч, где отличился 26 голами и 8 ассистами.

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Ноттингем Форест Фейеноорд (Роттердам) Сантьяго Хименес
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
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