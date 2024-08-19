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Гвардиола - о 19-летнем Льюисе: Это топ-игрок

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Будущая звезда "Сити"

Гвардиола - о 19-летнем Льюисе: Это топ-игрок

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о 19-летнем полузащитнике своей команды Рико Льюисе после матча первого тура АПЛ против "Челси" (2:0).

"В защите один на один он невероятен. На свободном пространстве двигается так, как мало кто из игроков, которых я видел в своей жизни. Он всё делает хорошо. На самом деле, Рико — топ-игрок", - сказал испанец в интервью Sky Sport.

Льюис - воспитанник "Сити". В активе Рико 3 забитых мяча и 3 результативные передачи в 52 матчах за основную команду "горожан".

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Опубликовал: Александр Бураков
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