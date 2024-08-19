Гвардиола - о 19-летнем Льюисе: Это топ-игрок

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о 19-летнем полузащитнике своей команды Рико Льюисе после матча первого тура АПЛ против "Челси" (2:0).

"В защите один на один он невероятен. На свободном пространстве двигается так, как мало кто из игроков, которых я видел в своей жизни. Он всё делает хорошо. На самом деле, Рико — топ-игрок", - сказал испанец в интервью Sky Sport.