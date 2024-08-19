Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм вернулся к кандидатуре хавбека МЮ Мактоминея
С высокой долей вероятности шотландец предпочтёт остаться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" возобновил переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу подписания полузащитника Скотта Мактоминея. Об этом сообщает журналист Дхармеш Шет.
Ранее манкунианцы отклонили два предложения от лондонского клуба, так как они не соответствовали их финансовым требованиям.
Как позднее проинформировал TuttoNapoli, "Фулхэм" готов сделать улучшенное предложение в размере 30 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что при таких раскладах переговоры между сторонами пройдут гораздо легче.
Конкуренцию "Фулхэму" в гонке за Мактоминея составляет "Наполи".
В прошлом сезоне Скотт забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 43 матчах.
Популярное сейчас
- Стали известны арбитры матча Динамо - Зальцбург
- Вингер Шахтера перейдет в ЛНЗ – Источник
- Результативная связка Динамо, фланги Черноморца и ЛНЗ, оборонительная линия Ингульца. Символическая сборная 3-го тура УПЛ
- Цыганков лично отказал клубу АПЛ: ему комфортно в Жироне – источник
- Гура: Отставка с поста тренера Шерифа стала для меня неожиданностью
- Вице-президент Кривбасса: Посмотрим, каким будет ответ УЕФА