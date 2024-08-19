Фулхэм вернулся к кандидатуре хавбека МЮ Мактоминея

"Фулхэм" возобновил переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу подписания полузащитника Скотта Мактоминея. Об этом сообщает журналист Дхармеш Шет.

Ранее манкунианцы отклонили два предложения от лондонского клуба, так как они не соответствовали их финансовым требованиям.

Как позднее проинформировал TuttoNapoli, "Фулхэм" готов сделать улучшенное предложение в размере 30 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что при таких раскладах переговоры между сторонами пройдут гораздо легче.

Конкуренцию "Фулхэму" в гонке за Мактоминея составляет "Наполи".

В прошлом сезоне Скотт забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 43 матчах.