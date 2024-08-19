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Саудовский клуб не сдается в попытках подписать звезду Брентфорда

Англия

Будущее Айвена Тоуни пока неизвестно

Саудовский клуб не сдается в попытках подписать звезду Брентфорда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский "Аль-Ахли" не сдается в попытках подписать нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, несмотря на отклоненное на прошлой неделе предложение в 35 миллионов фунтов стерлингов, переговоры между клубами еще продолжаются. Решение о переходе зависит также от самого игрока и его семьи.

Добавим, что в прошлом сезоне Айвен Тоуни провел 17 матчей, где отметился 4 голами и 2 передачами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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