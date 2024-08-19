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Известна позиция руководства Челси относительно отсутствия Стерлинга в матче против Ман Сити

Англия
Обновлено

Рахим был вне заявки на матч первого тура АПЛ

Известна позиция руководства Челси относительно отсутствия Стерлинга в матче против Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" начал новый сезон АПЛ матчем против "Манчестер Сити". Неожиданным решением тренера "синих" Энцо Марески стало исключение Рахима Стерлинга из состава команды.

Как стало известно из сообщения Фабрицио Романо, руководство клуба поддержало выбор специалиста. Итальянский специалист сообщил о своем решении в пятницу, и клубные боссы согласились с ним.

Напомним, что матч "Челси" - "Манчестер Сити" завершился со счетом 0:2.

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Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Энцо Мареска Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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