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Известна позиция руководства Челси относительно отсутствия Стерлинга в матче против Ман Сити
Рахим был вне заявки на матч первого тура АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" начал новый сезон АПЛ матчем против "Манчестер Сити". Неожиданным решением тренера "синих" Энцо Марески стало исключение Рахима Стерлинга из состава команды.
Как стало известно из сообщения Фабрицио Романо, руководство клуба поддержало выбор специалиста. Итальянский специалист сообщил о своем решении в пятницу, и клубные боссы согласились с ним.
Напомним, что матч "Челси" - "Манчестер Сити" завершился со счетом 0:2.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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