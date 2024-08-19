Брайтон нацелился на хавбека Селтика

"Брайтон" нацелился на полузащитника "Селтика" Мэтта О'Райли.

По информации издания Sky Sports, англичане уже направили официальное предложение клубу игрока. Сейчас ведутся переговоры, но пока ничего не решено.

Мэтт в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.