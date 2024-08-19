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Брайтон нацелился на хавбека Селтика

Англия
Обновлено

Англичане направили официальное предложение команде игрока

Брайтон нацелился на хавбека Селтика

Sky Sports

Новина українською

"Брайтон" нацелился на полузащитника "Селтика" Мэтта О'Райли.

По информации издания Sky Sports, англичане уже направили официальное предложение клубу игрока. Сейчас ведутся переговоры, но пока ничего не решено.

Мэтт в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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