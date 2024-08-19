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Лестер оформил трансфер опорника Тоттенхэма

Англия
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Лестер оформил трансфер опорника Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер Сити" оформил трансфер опорного полузащитника Оливера Скиппа из "Тоттенхэма".

23-летний футболист подписал с "лисами" контракт, который рассчитан до 2029 года.

Сумма трансфера не разглашается, но Фабрицио Романо, пишет, что "Тоттенхэм" получил 20 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов бонусов.

Оливер выступает за основную команду "шпор" с 2018 года. За это время опорник сыграл за команду 106 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Тоттенхэм (Лондон) Лестер Сити Оливер Скипп
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Источник:
LC FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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