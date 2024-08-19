Лестер оформил трансфер опорника Тоттенхэма

"Лестер Сити" оформил трансфер опорного полузащитника Оливера Скиппа из "Тоттенхэма".

23-летний футболист подписал с "лисами" контракт, который рассчитан до 2029 года.

Сумма трансфера не разглашается, но Фабрицио Романо, пишет, что "Тоттенхэм" получил 20 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов бонусов.

We have added to our midfield ranks with the transfer of Oliver Skipp ✍️ — Leicester City (@LCFC) August 19, 2024

Оливер выступает за основную команду "шпор" с 2018 года. За это время опорник сыграл за команду 106 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.