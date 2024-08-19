  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити заинтересован в возвращении Гюндогана в свою команду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити заинтересован в возвращении Гюндогана в свою команду

Англия

Горожане уже связались с окружением футболиста

Манчестер Сити заинтересован в возвращении Гюндогана в свою команду

Getty Images

Новина українською

"Манчестер Сити" заинтересован в возвращении немецкого полузащитника Илкая Гюндогана, который сейчас выступает за "Барселону".

Читайте такжеБарселона готова отпустить Илкая Гюндогана

По словам Фабрицио Романо, "горожане" уже связались с окружением футболиста относительно потенциального трансфера. Кроме того, немец получил предложения от клубов из Катара, Саудовской Аравии и других стран.

Гюндоган выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года по 2023 год. Хавбек присоединился к "Барселоне" летом 2023 года как свободный агент.

По теме
yellow-arrow
Президент Реал Сосьедада - о будущем Мерино: Мы поговорим с Арсеналом
yellow-arrow
Челси находится на финальной стадии переговоров по трансферу Феликса - Романо
yellow-arrow
Брайтон нацелился на хавбека Селтика
Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости