Манчестер Сити заинтересован в возвращении Гюндогана в свою команду

"Манчестер Сити" заинтересован в возвращении немецкого полузащитника Илкая Гюндогана, который сейчас выступает за "Барселону".

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По словам Фабрицио Романо, "горожане" уже связались с окружением футболиста относительно потенциального трансфера. Кроме того, немец получил предложения от клубов из Катара, Саудовской Аравии и других стран.

Гюндоган выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года по 2023 год. Хавбек присоединился к "Барселоне" летом 2023 года как свободный агент.