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Манчестер Сити заинтересован в возвращении Гюндогана в свою команду
Горожане уже связались с окружением футболиста
Getty Images
"Манчестер Сити" заинтересован в возвращении немецкого полузащитника Илкая Гюндогана, который сейчас выступает за "Барселону".
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По словам Фабрицио Романо, "горожане" уже связались с окружением футболиста относительно потенциального трансфера. Кроме того, немец получил предложения от клубов из Катара, Саудовской Аравии и других стран.
Гюндоган выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года по 2023 год. Хавбек присоединился к "Барселоне" летом 2023 года как свободный агент.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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