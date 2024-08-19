  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси находится на финальной стадии переговоров по трансферу Феликса - Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси находится на финальной стадии переговоров по трансферу Феликса - Романо

Англия

Сам игрок также согласовал личные условия потенциального договора

Челси находится на финальной стадии переговоров по трансферу Феликса - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" находится на финальной стадии переговоров по трансферу португальского нападающего "Атлетико Мадрид".

По информации Фабрицио Романо, клубы уже договорились о подписании контракта, а сейчас согласовываются последние детали по структуре трансфера. Сам игрок также согласовал личные условия договора и желает вернуться на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, прошлый сезон Феликс провел в аренде в "Барселоне", отметившись 10 забитыми мячами и 5 ассистами в 41 матче.

Читайте такжеИзвестна позиция руководства Челси относительно отсутствия Стерлинга в матче против Ман Сити
По теме
yellow-arrow
Брайтон нацелился на хавбека Селтика
yellow-arrow
Лестер оформил трансфер опорника Тоттенхэма
yellow-arrow
Известна позиция руководства Челси относительно отсутствия Стерлинга в матче против Ман Сити
Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Жоау Феликс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости