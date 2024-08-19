Челси находится на финальной стадии переговоров по трансферу Феликса - Романо

"Челси" находится на финальной стадии переговоров по трансферу португальского нападающего "Атлетико Мадрид".

По информации Фабрицио Романо, клубы уже договорились о подписании контракта, а сейчас согласовываются последние детали по структуре трансфера. Сам игрок также согласовал личные условия договора и желает вернуться на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, прошлый сезон Феликс провел в аренде в "Барселоне", отметившись 10 забитыми мячами и 5 ассистами в 41 матче.