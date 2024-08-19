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Челси находится на финальной стадии переговоров по трансферу Феликса - Романо
Сам игрок также согласовал личные условия потенциального договора
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" находится на финальной стадии переговоров по трансферу португальского нападающего "Атлетико Мадрид".
По информации Фабрицио Романо, клубы уже договорились о подписании контракта, а сейчас согласовываются последние детали по структуре трансфера. Сам игрок также согласовал личные условия договора и желает вернуться на "Стэмфорд Бридж".
Напомним, прошлый сезон Феликс провел в аренде в "Барселоне", отметившись 10 забитыми мячами и 5 ассистами в 41 матче.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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