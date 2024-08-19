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Ньюкасл собирается подписать защитника Барселоны

Англия

Но испанцы не намерены отпускать своего игрока просто так

Ньюкасл собирается подписать защитника Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У "Ньюкасла" возникли трудности с подписанием защитника "Кристал Пэлас" Марка Гуэхи, поэтому "сороки" ищут другой вариант.

Как сообщает Mundo Deportivo, "Ньюкасл" заинтересовался центральным защитником "Барселоны" Андреасом Кристенсеном. Но испанцы не намерены отпускать своего игрока просто так, они хотят получить за футболиста больше чем 30 миллионов евро.

Добавим, у Андреаса контракт с "Барселоной" заканчивается 20 июня 2026 года.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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