Полузащитник Бруно Гимараэс стал новым капитаном команды "Ньюкасл".

"Я всегда говорил, что хочу вписать свое имя в историю клуба. Я не могу дождаться, чтобы сделать все возможное для команды и болельщиков", - сказал Бруно.