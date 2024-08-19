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Гимараэс стал новым капитаном команды Ньюкасл

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Гимараэс стал новым капитаном команды Ньюкасл

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник Бруно Гимараэс стал новым капитаном команды "Ньюкасл".

"Я всегда говорил, что хочу вписать свое имя в историю клуба. Я не могу дождаться, чтобы сделать все возможное для команды и болельщиков", - сказал Бруно.

Бразилец впервые надел повязку в матче против "Саутгемптона", который состоялся в субботу.

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Ньюкасл Бруно Гимараэс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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