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Новичок АПЛ арендовал хавбека Наполи
Каюсте переходит в Премьер-Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ипсвич Таун" подписал контракт с полузащитником Йенсом Каюсте из "Наполи".
Новичок АПЛ арендовал игрока до конца сезона 2024/25. В договоре также есть опция выкупа футболиста.
"Я разговаривал с тренером команды, и я очень заинтересовался этим проектом. Это амбициозный клуб и команда, которая прогрессирует", - сказал футболист.
You Juste love to see it. pic.twitter.com/zrMpfV8Q7v— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) August 19, 2024
Каюсте присоединился к "Наполи" в 2023 году из "Реймса". Хавбек в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, в которых отдал 2 ассиста.
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