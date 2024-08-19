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Новичок АПЛ арендовал хавбека Наполи

Англия
Обновлено

Каюсте переходит в Премьер-Лигу

Новичок АПЛ арендовал хавбека Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ипсвич Таун" подписал контракт с полузащитником Йенсом Каюсте из "Наполи".

Новичок АПЛ арендовал игрока до конца сезона 2024/25. В договоре также есть опция выкупа футболиста.

"Я разговаривал с тренером команды, и я очень заинтересовался этим проектом. Это амбициозный клуб и команда, которая прогрессирует", - сказал футболист.

Каюсте присоединился к "Наполи" в 2023 году из "Реймса". Хавбек в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

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Наполи Ипсвич Таун
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Источник:
IPSWICH TOWN
Опубликовал: Екатерина Власова
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