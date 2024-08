Новичок АПЛ арендовал хавбека Наполи

"Ипсвич Таун" подписал контракт с полузащитником Йенсом Каюсте из "Наполи".

Новичок АПЛ арендовал игрока до конца сезона 2024/25. В договоре также есть опция выкупа футболиста.

You Juste love to see it. pic.twitter.com/zrMpfV8Q7v