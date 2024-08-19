Новичок АПЛ арендовал хавбека Наполи

"Ипсвич Таун" подписал контракт с полузащитником Йенсом Каюсте из "Наполи".

Новичок АПЛ арендовал игрока до конца сезона 2024/25. В договоре также есть опция выкупа футболиста.

"Я разговаривал с тренером команды, и я очень заинтересовался этим проектом. Это амбициозный клуб и команда, которая прогрессирует", - сказал футболист.

You Juste love to see it. pic.twitter.com/zrMpfV8Q7v — IPSWICH TOWN (@IpswichTown) August 19, 2024

Каюсте присоединился к "Наполи" в 2023 году из "Реймса". Хавбек в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, в которых отдал 2 ассиста.