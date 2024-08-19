Фулхэм договорился о трансфере хавбека Бернли - Инсайдер

"Фулхэм" достиг соглашения о трансфере полузащитника Сандера Берге из "Бернли". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, сделка составляет 20 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы в размере 5 миллионов. Медицинский осмотр для норвежского футболиста уже запланирован.

Сандер присоединился к "Бернли" летом 2023 года из "Шеффилд Юнайтед" за 13,9 миллиона евро.