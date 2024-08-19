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Фулхэм договорился о трансфере хавбека Бернли - Инсайдер
Медицинский осмотр для норвежского футболиста уже запланирован
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" достиг соглашения о трансфере полузащитника Сандера Берге из "Бернли". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, сделка составляет 20 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы в размере 5 миллионов. Медицинский осмотр для норвежского футболиста уже запланирован.
Сандер присоединился к "Бернли" летом 2023 года из "Шеффилд Юнайтед" за 13,9 миллиона евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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