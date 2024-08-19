АПЛ. Лестер – Тоттенхэм 1:1. С возвращением, великий Джейми!

Накануне этой игры Анге Постекоглу напомнил всем, что это его второй сезон в "Тоттенхэме" и, как правило, на второй сезон он уже выигрывает трофеи в своих клубах. Конечно, когда мы говорим о "шпорах", то это выглядит как нечто невероятное, учитывая их многолетнюю безтрофейную серию, но Анге звучал настолько уверенно, что ему можно было поверить.

Его команда должна стать лучше и нет никаких причин считать, что лондонцы вдруг провалят сезон. Оценить развитие и действующую силу этой команды сегодня все же получилось не совсем полноценно, ведь соперником выступал "Лестер Сити", который только что вернулся в АПЛ и сменил главного тренера. Больших ожиданий от "лис" нет, именно поэтому ни для кого не стало сюпризом, как прошел первый тайм на "Кинг Пауэр Стэдиум".

Сначала Бентанкур, затем Соланке, затем Маддисон, кто только не пробивал по воротам бедного Мадса Германсена. Это был тотальный контроль и невероятное давление со стороны "шпор", которые заставили своего соперника почти не думать об атаке, а лишь обороняться, причем максимально плотно. Но и плотность не очень помогала, ведь активное движение игроков "Тоттенхэма" создавало зоны и моменты.

Классные комбинации и быстрые переходы от Бреннана Джонсона, Сона Хин Мина, Джеймса Маддисона и других просто завораживали. Казалось, что забитый гол - вопрос времени. Так и было, ведь на 29-й минуте Педро Порро забежал в штрафную под передачу от Маддисона с полуфланга и классно переправил круглого в дальний угол ворот "Лестера". Логичный и закономерный гол, после которого гости попытались развить успех, но свисток от арбитра о завершении первого тайма перепортил весь темп.

Во втором тайме мы наконец увидели хоть какие-то активные попытки "лис" пойти в атаку, хоть и получалось это с переменным успехом и до прицельных ударов фактически не доходило. А с другой стороны Доминик Соланке, новичок "Тоттенхэма", пытался сделать все возможное, чтобы отличиться за новый клуб уже в дебютном матче.

И именно в этот момент как гром среди ясного неба свалился гол от Джейми Варди, который сравнял счет во встрече. Какая же грубая ошибка от игроков обороны, в частности от Кристиана Ромеро, который вообще потерял в штрафной легендарного ветерана, подача от Фатаву нашла голову Джейми и забить было очень просто. 1:1. Интересно было посмотреть на реакцию команды Постекоглу.

Вот только реакции не последовало, скорее Джейми Варди только подзарядился первым забитым голом и едва не оформил дубль после выхода один на один с Викарио, но итальянский голкипер спас свою команду. В то же время свои замены наконец-то начал использовать Постекоглу: вышли Арчи Грей, Тимо Вернер, Деян Кулусевски и Лукас Бергвалл.

Приближение концовки поединка должно было бы побудить игроков "Тоттенхэма" лететь вперед в поисках победного гола, но вместо этого мы увидели неплохие контратаки от "Лестера". Забить им все же не удалось, но насколько достойной получилась ничья. Неожиданно, особенно учитывая первый тайм, ребята Постекоглу упустили победу, которая казалась неизбежной. После подобного результата Анге, наверное, еще раз обдумает свои шансы на трофей в этом сезоне. С другой стороны, это лишь один матч, поэтому двигаемся дальше.

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Лестер" — "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Варди (58) — Порро (29)

"Лестер": Хермансен — Джастин, Вестергор, Фас, Кристиансен — Уинкс, Ндиди — Фатаву, Буонанотте (Сумаре, 81), Де Кордова-Рид (Макетир, 86) — Варди (Мавидиди, 80)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро (Спенс, 90+3), Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Сарр (Бергвалл, 78), Бентанкур (Грей, 78), Маддисон (Кулусевски, 78) — Джонсон (Вернер, 78), Соланке, Сон (Ришарлисон, 90+3)

Предупреждения: Фас (90+9) — Бентанкур (65)