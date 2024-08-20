Бентанкур получил травму головы в матче с Лестером. Появилась информация о его состоянии

На 78-й минуте полузащитник пострадал в воздушной дуэли. Его забирали с поля на носилках.

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После поединка тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил информацию Sky, что уругваец пришел в себя и может говорить. Наставник "шпор" добавил, что сейчас футболист полностью находится в руках медицинского персонала.

Бентанкур выступает в лондонском клубе с января 2022 года. За этот период он отыграл 70 встреч во всех соревнованиях и оформил 14 результативных действий. Представитель АПЛ заплатил "Ювентусу" за его трансфер 19 млн евро.