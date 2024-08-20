Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бентанкур получил травму головы в матче с Лестером. Появилась информация о его состоянии
Родриго начал чемпионат с тяжелого повреждения
Фото - Getty Images Sport
На 78-й минуте полузащитник пострадал в воздушной дуэли. Его забирали с поля на носилках.
После поединка тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил информацию Sky, что уругваец пришел в себя и может говорить. Наставник "шпор" добавил, что сейчас футболист полностью находится в руках медицинского персонала.
Бентанкур выступает в лондонском клубе с января 2022 года. За этот период он отыграл 70 встреч во всех соревнованиях и оформил 14 результативных действий. Представитель АПЛ заплатил "Ювентусу" за его трансфер 19 млн евро.
Популярное сейчас
- Известно, кто покажет матчи Динамо и Зальцбурга в плей-офф раунде Лиги чемпионов
- Динамо подтвердило травму форварда - он пропустит матчи с Зальцбургом
- Владислав Калитвинцев определился с новым клубом
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- Путин: Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении"
- Жена Судакова: Хочу, чтобы он играл за границей. Думаю, он тоже этого хочет